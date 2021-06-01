Суд залишив Антоненка під цілодобовим домашнім арештом

Шевченківський районний суд Києва залишив обвинуваченого у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка під цілодобовим домашнім арештом.

Про це оголосила головуюча суддя Оксана Голуб, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Суд ухвалив: клопотання захисника Кругового про зміну запобіжного заходу Антоненку залишити без задоволення. Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає», - поінформувала Голуб.

Захист Антоненка просив змінити йому запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на особисте зобов’язання.

Сам Антоненко просив задовольнити клопотання його адвокатів. Він пояснив, що поки перебував під вартою, його дружина втратила роботу, утримування дітей «зараз у нас виходить не кращим чином». Антоненко просив змінити йому запобіжний захід, щоб він міг відвідувати службу.

Прокурор заперечив щодо задоволення цього клопотання.

Суд залишив це клопотання захисту Антоненка без задоволення.

Також під час засідання було досліджено матеріали, раніше надані прокурором, серед яких - протокол огляду речей і документів, зокрема, фото однієї з обвинувачених у цій справі, Яни Дугарь, доручення щодо проведення слідчих дій, зокрема, щодо допитів низки осіб, документи, що містять інформацію про майновий стан і доходи обвинувачених.

Розгляд справи відкладено на 13:00 8 червня.

Як повідомляв Укрінформ, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві у результаті вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко, медсестрі парашутно-десантного батальйону Яні Дугарь і ветерану АТО Андрію Антоненку.

У вересні 2020 року обвинувальний акт щодо них направили до суду.

4 січня було оприлюднено аудіозаписи, на яких нібито посадові особи КДБ Білорусі обговорюють усунення політичних опонентів, зокрема, Шеремета. Ексспівробітник білоруського загону спецпризначення Ігор Макар, який передав українській поліції аудіозаписи, 19 січня дав свідчення в Києві у справі про вбивство Шеремета.

30 квітня 2021 року Шевченківський райсуд Києва змінив запобіжний захід для обвинувачуваного у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.