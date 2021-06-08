Експерти вважають, що наразі не треба вакцинувати дітей проти COVID-19

Високий рівень охоплення вакцинацією дорослих знижує захворюваність на COVID-19 практично до нуля, тож наразі вакцинувати дітей немає потреби.

Про це в коментарі Укрінформу сказав голова Національної групи експертів із питань імунопрофілактики Федір Лапій, додавши, що на засідання групи 31 травня виносилося це питання, але фахівці поки не бачать у цьому необхідності.

«На сьогодні відповіді на запитання, чи є обґрунтованою вакцинація дітей, немає. Хоча Ізраїль, США дозволили використовувати вакцину Comirnaty для дітей від 12 років, але це не означає, що діти мають бути включені в обов’язкову програму вакцинації», – зазначив Лапій.

За його словами, досвід інших країн засвідчив, що при досягненні високого рівня охоплення вакцинацією дорослих захворюваність на COVID-19 знижується практично до нуля.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні нарощуються темпи вакцинації населення проти COVID-19.

Станом на 7 червня в країні проведено 1 388 124 щеплення проти коронавірусної хвороби. Першу дозу отримали вже 1 241 006 осіб, завершили вакцинацію 147 118.