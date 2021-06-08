Три країни ЄC пропонують Україні понад 35 мільйонів масок та апарати ШВЛ

Три країни ЄC пропонують Україні понад 35 мільйонів масок та апарати ШВЛ

Укрінформ
Бельгія, Німеччина та Словаччина запропонували Україні засоби індивідуального захисту та апарати ШВЛ для боротьби з пандемією COVID-19.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на представництво ЄС в Україні.

Допомога включає понад 35 мільйонів захисних масок, 24 апарати ШВЛ, 10 тисяч захисних костюмів та окулярів.

«Я хочу подякувати країнам-членам ЄС за підтримку України в боротьбі з COVID-19. Ми повністю солідарні з нашими найближчими сусідами. Наш Координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації відстежує поточні обставини і готовий спрямовувати допомогу в подальшому», - сказав Янез Ленарчич, європейський комісар з питань врегулювання криз

Зазначається, що ЄС через свій Центр реагування на надзвичайні ситуації координує допомогу для України з метою подолання наслідків COVID-19.

Нещодавно Бельгія запропонувала Україні 500 тисяч масок KN95 та 2 мільйони хірургічних масок, Німеччина запропонувала 25 мільйонів хірургічних масок, 7 977 000 масок FFP2 та 24 апарати ШВЛ, Словаччина запропонувала по 10 тисяч захисних костюмів, хірургічних масок, масок FFP2 та захисних окулярів.

Читайте також: «Ковідні» лікарні отримають 2,5 мільйона засобів індивідуального захисту

Як наголошується, ЄС надавав допомогу Україні для боротьби з COVID-19 з початку пандемії. У 2020 році низка країн-членів ЄС забезпечували підтримку України через Механізм цивільного захисту ЄС.

Крім того, в червні 2020 року Україна звернулася за допомогою через повені та 4 держави-члени ЄС надіслали вкрай необхідні засоби, такі як безпілотники, водолазне обладнання, човни, водяні насоси та намети. У 2016 році було розпочато діяльність Групи ЄС з питань цивільного захисту для підтримки України після екологічної катастрофи на соляній шахті в Солотвино.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-