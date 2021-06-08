Три країни ЄC пропонують Україні понад 35 мільйонів масок та апарати ШВЛ

Бельгія, Німеччина та Словаччина запропонували Україні засоби індивідуального захисту та апарати ШВЛ для боротьби з пандемією COVID-19.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на представництво ЄС в Україні.

Допомога включає понад 35 мільйонів захисних масок, 24 апарати ШВЛ, 10 тисяч захисних костюмів та окулярів.

«Я хочу подякувати країнам-членам ЄС за підтримку України в боротьбі з COVID-19. Ми повністю солідарні з нашими найближчими сусідами. Наш Координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації відстежує поточні обставини і готовий спрямовувати допомогу в подальшому», - сказав Янез Ленарчич, європейський комісар з питань врегулювання криз

Зазначається, що ЄС через свій Центр реагування на надзвичайні ситуації координує допомогу для України з метою подолання наслідків COVID-19.

Нещодавно Бельгія запропонувала Україні 500 тисяч масок KN95 та 2 мільйони хірургічних масок, Німеччина запропонувала 25 мільйонів хірургічних масок, 7 977 000 масок FFP2 та 24 апарати ШВЛ, Словаччина запропонувала по 10 тисяч захисних костюмів, хірургічних масок, масок FFP2 та захисних окулярів.

Як наголошується, ЄС надавав допомогу Україні для боротьби з COVID-19 з початку пандемії. У 2020 році низка країн-членів ЄС забезпечували підтримку України через Механізм цивільного захисту ЄС.

Крім того, в червні 2020 року Україна звернулася за допомогою через повені та 4 держави-члени ЄС надіслали вкрай необхідні засоби, такі як безпілотники, водолазне обладнання, човни, водяні насоси та намети. У 2016 році було розпочато діяльність Групи ЄС з питань цивільного захисту для підтримки України після екологічної катастрофи на соляній шахті в Солотвино.