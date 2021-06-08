«Ковідні» лікарні отримають 2,5 мільйона засобів індивідуального захисту
Як передає Укрінформ, про це повідомляє МОЗ.
Протягом 10 днів українські лікарні, що надають допомогу хворим на COVID-19, отримають засоби індивідуального захисту в рамках механізму цивільного захисту Європейського Союзу від Бельгії та Бельгійської групи швидкого реагування з надання першої допомоги та підтримки (B-FAST). У МОЗ уже розподілили отримані 1 млн 963 тис. хірургічних масок та 500 тис. респіраторів (маски KN95) по “ковідних” стаціонарах.
"Україна та ЄС об'єднують зусилля та разом протидіють пандемії, бо наша спільна мета - якомога швидше повернутись до звичного життя. Поруч із нарощуванням темпів вакцинації, ми посилюємо й нашу готовність до реагування на COVID-19. Захист лікарів є одним із головних компонентів успішної протидії хворобі”, - зазначив заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.
Як зазначається, сьогоднішню партію засобів, відповідно до запиту України до Механізму цивільного захисту Європейського Союзу, надіслали з Бельгії. Вартість гуманітарної допомоги оцінюється у 2,3 млн євро.
Механізм цивільного захисту Євросоюзу — найбільша у світі система надання міжнародної координаційної оперативної допомоги при надзвичайних ситуаціях. Система включає різноманітні ресурси та форми допомоги від 28 країн-членів ЄС та 4 країн-кандидатів.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні протягом минулої доби, 6 червня, зафіксовано 535 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед інфікованих - 30 дітей та 61 медпрацівник.
Фото: moz.gov.ua