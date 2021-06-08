«Ковідні» лікарні отримають 2,5 мільйона засобів індивідуального захисту

Міністерство охорони здоров’я розподілило по “ковідних” лікарнях 2,5 млн одиниць засобів індивідуального захисту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє МОЗ.

Протягом 10 днів українські лікарні, що надають допомогу хворим на COVID-19, отримають засоби індивідуального захисту в рамках механізму цивільного захисту Європейського Союзу від Бельгії та Бельгійської групи швидкого реагування з надання першої допомоги та підтримки (B-FAST). У МОЗ уже розподілили отримані 1 млн 963 тис. хірургічних масок та 500 тис. респіраторів (маски KN95) по “ковідних” стаціонарах.

"Україна та ЄС об'єднують зусилля та разом протидіють пандемії, бо наша спільна мета - якомога швидше повернутись до звичного життя. Поруч із нарощуванням темпів вакцинації, ми посилюємо й нашу готовність до реагування на COVID-19. Захист лікарів є одним із головних компонентів успішної протидії хворобі”, - зазначив заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Як зазначається, сьогоднішню партію засобів, відповідно до запиту України до Механізму цивільного захисту Європейського Союзу, надіслали з Бельгії. Вартість гуманітарної допомоги оцінюється у 2,3 млн євро.

Механізм цивільного захисту Євросоюзу — найбільша у світі система надання міжнародної координаційної оперативної допомоги при надзвичайних ситуаціях. Система включає різноманітні ресурси та форми допомоги від 28 країн-членів ЄС та 4 країн-кандидатів.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні протягом минулої доби, 6 червня, зафіксовано 535 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед інфікованих - 30 дітей та 61 медпрацівник.

Фото: moz.gov.ua