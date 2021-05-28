Словаччина передала «Охматдиту» засоби захисту від коронавірусу на €195 тисяч

Словацька Республіка передала дитячій лікарні "Охматдит" в Києві засоби захисту від COVID-19 на суму 195 тис. євро.

Про це сказав Прем'єр-міністр Словацької Республіки Едуард Хегер після зустрічі з Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«З нашого боку можете прийняти запевнення щодо допомоги Україні подолати COVID-19. Сьогодні дозвольте передати сертифікат щодо надання захисних засобів в розмірі 195 тис. євро дитячій лікарні «Охматдит», - сказав Хегер.

За його словами, Україна і надалі може розраховувати на Словаччину у підтримці в питаннях боротьби з коронавірусом.

Як повідомлялося, Прем'єр-міністр Словацької Республіки Едуард Хегер у п'ятницю відвідує Київ з офіційним візитом.