У День Незалежності на Хрещатику пройде парад військ

У День Незалежності планується провести урочистий концерт та парад військ на вул. Хрещатик та Майдані Незалежності з прольотом авіації у складі повітряної колони сил безпеки і оборони та збройних сил країн-партнерів.

Як повідомляє Укрінформ, відповідний план заходів з підготовки та відзначення 30- річниці незалежності України оприлюднений на Урядовому порталі.

«24 серпня 2021 р.; організацію та проведення з нагоди 30-ї річниці незалежності України урочистого концерту та параду військ на вул. Хрещатик та Майдані Незалежності (з прольотом авіації у складі повітряної колони сил безпеки і оборони та збройних сил країн-партнерів)», - йдеться у документі.

Відповідальними за це визначено Міноборони, МВС, МКІП, СБУ, Управління державної охорони, Національну гвардію, Адміністрацію Держприкордонслужби, ДСНС, Держспецзв’язку, Національну поліцію, Мінветеранів, Київську міську держадміністрацію.

У цей день на Михайлівській площі та Володимирському проїзді відбудеться статичний показ сучасних зразків озброєння та техніки сил безпеки та оборони, а також артилерійський салют на Трухановому острові у столиці.

Планується установчий Саміт Кримської платформи, а також перший форум соціально-гуманітарного спрямування “Саміт перших леді та джентльменів” на території Національного заповідника “Софія Київська”.

Відбудуться також церемонії покладання квітів у м. Києві та інших населених пунктах до пам’ятників і пам’ятних знаків, місць поховань видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність України, загиблих учасників Революції Гідності, учасників операції Об’єднаних сил, антитерористичної операції, заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та хвилини мовчання.

У День прапора, 23 серпня, відбудеться церемонія урочистого підняття Державного Прапора України у населених пунктах України, закордонних дипломатичних установах України, військових частинах. Пройдуть урочисті заходи у м. Києві, інших населених пунктах за участю представників органів державної влади, місцевого самоврядування, учасників операції Об’єднаних сил, антитерористичної операції.

У ці дні з нагоди Дня незалежності України буде проведено на національному рівні урочистості за участю Президента України, керівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадськості, науковців, творчої інтелігенції, представників іноземних держав та дипломатичного корпусу, міжнародних організацій, української діаспори, духовенства.

Також планується проведення урочистого засідання Верховної Ради України з нагоди 30-ї річниці незалежності України.

Крім того, 23—24 серпня 2021 р. У Києві буде проведено на р. Дніпро (Київський річковий вокзал, Труханів острів) урочисте проходження катерів і прольоту авіації, повітряного та морського показу озброєння і військової техніки.

Загалом затверджений раніше урядом план заходів з підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України є дуже насиченим.

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Як повідомляв Укрінформ, 23 серпня, в Україні відзначається День Державного Прапора. Свято встановлено «на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України», згідно з Указом Президента від 23 серпня 2004 року.

День Незалежності України відзначається щороку 24 серпня на честь ухвалення Верховною Радою УРСР у 1991 році Акта проголошення незалежності України - політико-правового документа, який засвідчував новий статус Української держави.