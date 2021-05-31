У Миколаєві до 30-ї річниці Незалежності проведуть вокальний флешмоб

У Миколаєві до 30-ї річниці Незалежності на Соборній площі відбудеться вокальний флешмоб - понад 100 професійних і аматорських колективів заспівають гімн України.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на офіційну сторінку Миколаївської міської ради.

"Уперше за всю історію Миколаївщини на головній площі міста відбудеться мистецька акція «Гімн України». Більше 100 кращих професійних і аматорських, дитячих і дорослих творчих колективів, а також окремих виконавців міста й області заспівають найголовніший музичний твір нашої держави - гімн», - йдеться у повідомленні.

Акція відбудеться 5 червня на Соборній площі. Усіх бажаючих миколаївців запрошують одягти вишиванку і долучитися до цієї знакової події.