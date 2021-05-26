У Кривому Розі зводять один із найвищих в країні флагштоків у 72 метри

У Кривому Розі зводять один із найвищих в країні флагштоків заввишки 72 метри. Його будівництво присвятили 30-річчю незалежності України.

Про це на сайті Дніпропетровської ОДА повідомив перший заступник голови Володимир Орлов, передає Укрінформ.

«Синьо-жовте полотно 12 на 18 метрів незабаром замайорить над Кривим Рогом», – зазначив Орлов.

Криворізький прапор – «брат-близнюк» дніпровського. Флагшток у Дніпрі побудували чотири роки тому. Тоді він встановив одразу два національні рекорди - як найбільший стяг на найвищому флагштоці. Нині вищий та більший прапор є лише у Києві.

«Бачимо, що проєкт активно реалізовується. Очікуємо відкриття на 30-річчя незалежності нашої любої країни», – сказав голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Підрядники вже підготували майже все до монтажу флагштоку-велетня. Зробили основу фундаменту, забили 12 паль. Зверху все залили двометровим шаром бетону.

Встановлення велетенського державного символу у Кривому Розі – один з етапів реконструкції частини міського парку Героїв, де оновлять ділянку в 0,3 га. Незабаром прокладатимуть нові інженерні мережі. Для відпочинку містян встановлять паркові лави і забезпечать доступ до парку маломобільним жителям.

Флагшток зводять коштом державного бюджету, будує облдержадміністрація, допомагає місто.