Людству треба адаптуватися до змін клімату - дослідник Антарктики

Людству треба адаптуватися до змін клімату - дослідник Антарктики

Укрінформ
Людству потрібно адаптуватися до кліматичних змін на планеті.

Про це сказав Євген Дикий на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Екологія», передає кореспондент Укрінформу.

"Ми не сховаємося від глобальних процесів, і навпаки, ми маємо бачити себе в глобальній перспективі, ми маємо бачити себе, як частину того, що відбувається в цілому на планеті, і власне шукати своє місце в цих глобальних процесах. Зокрема, адаптуватися до нової кліматичної системи, в якій доведеться жити", - сказав Дикий.

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Він зазначив, що з Антарктиди дуже добре видно, що наша планета - це єдиний механізм, і все взаємозалежно один від одного.

"Коли ти дивишся з Антарктиди, то бачиш багато речей, які насправді ми чудово знаємо і тут, але зазвичай не звикли про них щодня думати, не пропускаємо їх через себе. А звідти багато речей стають очевидними й такими відчутними...", - додав Дикий.

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Як відомо, Всеукраїнський форум «Україна 30. Екологія» триватиме у Києві з 7 до 9 червня. Учасники заходу, зокрема представники Офісу Президента, Кабінету Міністрів, Верховної Ради, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, представники ООН, Єврокомісії, міжнародні експерти, говоритимуть про боротьбу з глобальною зміною клімату та посилення ролі України в цьому процесі. Крім того, під час форуму йтиметься про сучасні підходи у сфері захисту довкілля: щодо охорони лісів, переробки відходів, захисту й збереження водних ресурсів та природно-заповідного фонду, розвитку Чорнобильської зони відчуження та перетворення її на привабливий туристичний об’єкт. Заплановані дискусії стосовно «зеленої» економіки, екоконтролю та запобігання промисловому забрудненню. Окрема сесія буде присвячена екоцифровізації.

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