Людству треба адаптуватися до змін клімату - дослідник Антарктики

Людству потрібно адаптуватися до кліматичних змін на планеті.

Про це сказав Євген Дикий на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Екологія», передає кореспондент Укрінформу.

"Ми не сховаємося від глобальних процесів, і навпаки, ми маємо бачити себе в глобальній перспективі, ми маємо бачити себе, як частину того, що відбувається в цілому на планеті, і власне шукати своє місце в цих глобальних процесах. Зокрема, адаптуватися до нової кліматичної системи, в якій доведеться жити", - сказав Дикий.

Він зазначив, що з Антарктиди дуже добре видно, що наша планета - це єдиний механізм, і все взаємозалежно один від одного.

"Коли ти дивишся з Антарктиди, то бачиш багато речей, які насправді ми чудово знаємо і тут, але зазвичай не звикли про них щодня думати, не пропускаємо їх через себе. А звідти багато речей стають очевидними й такими відчутними...", - додав Дикий.

Як відомо, Всеукраїнський форум «Україна 30. Екологія» триватиме у Києві з 7 до 9 червня. Учасники заходу, зокрема представники Офісу Президента, Кабінету Міністрів, Верховної Ради, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, представники ООН, Єврокомісії, міжнародні експерти, говоритимуть про боротьбу з глобальною зміною клімату та посилення ролі України в цьому процесі. Крім того, під час форуму йтиметься про сучасні підходи у сфері захисту довкілля: щодо охорони лісів, переробки відходів, захисту й збереження водних ресурсів та природно-заповідного фонду, розвитку Чорнобильської зони відчуження та перетворення її на привабливий туристичний об’єкт. Заплановані дискусії стосовно «зеленої» економіки, екоконтролю та запобігання промисловому забрудненню. Окрема сесія буде присвячена екоцифровізації.