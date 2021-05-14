Директор Антарктичного центру розповів про екологічні обмеження на «Академіку Вернадському»

Директор Антарктичного центру розповів про екологічні обмеження на «Академіку Вернадському»

Укрінформ
На українській антарктичній станції «Академік Вернадський» діють жорсткі екологічні обмеження, щоб запобігти занесенню в природу Антарктиди будь-якого збудника захворювання тварин або рослин.

Про це сказав керівник НАНЦ Євген Дикий під час пресконференції учасників 25-ї УАЕ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз привезти собачку, котика або навіть рослинку вже практично не можна. Наразі діють дуже жорсткі екологічні обмеження, які зводяться до того, що не дай Боже в природу Антарктиди не завести ніякого збудника захворювання тварин або рослин тощо. Будь-що вирощувати у відкритому ґрунті - заборона категорична", - розповів Дикий.

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Під час пресконференції Дикий зазначив, що першим досягненням 25-ї української антарктичної експедиції було те, що вона змогла дістатися станції, бо минулого року далеко не всі країни могли це зробити, і були країни, які тимчасово припинили роботу в Антарктиді.

"Були країни, які поставили перед фактом екіпажі своїх станцій: ви тепер герої, ви зимуєте другий рік поспіль. І у 24-ї експедиції був такий ризик, але все ж таки спільними зусиллями експедиції, і цільового забезпечення нашого Центру, ми з пригодами, але змогли 25-у експедицію туди відправити", - сказав він.

У свою чергу керівник 25-ої УАЕ Юрій Отруба розповів про правила безпеки, які діють на антарктичній станції. Він зазначив, що йдучи за межі станції кожний має брати з собою рацію, щоб у разі потреби можна було зв'язатися та попросити допомоги. За його словами, мобільної мережі на станції немає.

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"Якщо ми знаходимось на острові, то у нас більшість досліджень проводиться за межами нашого острова. Ми пересуваємося за межами острова на човнах, і там також є певні правила безпеки. Це і про те, що виходи на човні мають бути з дозволу начальника станції, а ще люди мають мати права на керування маломірними човнами", - додав Отруба.

Оголошення про відбір до 26-ї української антарктичної експедиції буде на сайті Міністерства освіти і науки України та Національного наукового антарктичного центру орієнтовно в липні-серпні.

Як повідомляв Укрінформ, 26-а українська антарктична експедиція дісталася станції «Академік Вернадський» – її учасники проведуть на крижаному континенті близько 13 місяців.

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