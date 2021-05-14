Директор Антарктичного центру розповів про екологічні обмеження на «Академіку Вернадському»

На українській антарктичній станції «Академік Вернадський» діють жорсткі екологічні обмеження, щоб запобігти занесенню в природу Антарктиди будь-якого збудника захворювання тварин або рослин.

Про це сказав керівник НАНЦ Євген Дикий під час пресконференції учасників 25-ї УАЕ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз привезти собачку, котика або навіть рослинку вже практично не можна. Наразі діють дуже жорсткі екологічні обмеження, які зводяться до того, що не дай Боже в природу Антарктиди не завести ніякого збудника захворювання тварин або рослин тощо. Будь-що вирощувати у відкритому ґрунті - заборона категорична", - розповів Дикий.

Під час пресконференції Дикий зазначив, що першим досягненням 25-ї української антарктичної експедиції було те, що вона змогла дістатися станції, бо минулого року далеко не всі країни могли це зробити, і були країни, які тимчасово припинили роботу в Антарктиді.

"Були країни, які поставили перед фактом екіпажі своїх станцій: ви тепер герої, ви зимуєте другий рік поспіль. І у 24-ї експедиції був такий ризик, але все ж таки спільними зусиллями експедиції, і цільового забезпечення нашого Центру, ми з пригодами, але змогли 25-у експедицію туди відправити", - сказав він.

У свою чергу керівник 25-ої УАЕ Юрій Отруба розповів про правила безпеки, які діють на антарктичній станції. Він зазначив, що йдучи за межі станції кожний має брати з собою рацію, щоб у разі потреби можна було зв'язатися та попросити допомоги. За його словами, мобільної мережі на станції немає.

"Якщо ми знаходимось на острові, то у нас більшість досліджень проводиться за межами нашого острова. Ми пересуваємося за межами острова на човнах, і там також є певні правила безпеки. Це і про те, що виходи на човні мають бути з дозволу начальника станції, а ще люди мають мати права на керування маломірними човнами", - додав Отруба.

Оголошення про відбір до 26-ї української антарктичної експедиції буде на сайті Міністерства освіти і науки України та Національного наукового антарктичного центру орієнтовно в липні-серпні.

Як повідомляв Укрінформ, 26-а українська антарктична експедиція дісталася станції «Академік Вернадський» – її учасники проведуть на крижаному континенті близько 13 місяців.