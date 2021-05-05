До антарктичної станції «Академік Вернадський» припливли кити

До берегів острову Галіндез в Антарктиді, де розташована українська станція «Академік Вернадський», припливли два кити-горбачі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр у Фейсбуці.

"Погляньте, хто завітав у гості до наших полярників, – одразу 2 кити-горбачі! Вони припливли прямо до берегів острову Галіндез, на якому розташована станція "Академік Вернадський". Це досить велика рідкість, адже зазвичай для зустрічі з китами учасники експедицій виходять у море на човнах. А тут зимівники побачили велетенських тварин просто з вікон їдальні, під час сніданку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що китологиня 26-Ї УАЕ Оксана Савенко встигла "вполювати" хвостовий плавник одного з горбачів. На цих плавниках кити мають унікальний візерунок. Він, неначе відбиток пальця у людини, дозволяє ідентифікувати кожну тварину.

""Ловити" на фото хвостові малюнки – один з напрямів роботи біологів на нашій станції. Потім ці світлини стають частиною великого каталогу (як жартують науковці: "китового Фейсбуку"), порівняння якого з іншими базами дозволить суттєво уточнити шляхи міграцій і структуру популяцій китів. Тож, можна сказати, що цього разу полярникам усміхнулася удача: "ловити" хвіст кита довелося не в човні посеред моря, а він приплив сам!", - відзначають у науковому центрі.

Як повідомляється, горбачі є найчисленнішими китами в районі Антарктичного півострова (тобто там, де розташована наша станція). Їхня середня вага – 30 тонн, а довжина 13,5-14,5 метрів.

Як повідомляв Укрінформ, 26-та українська антарктична експедиція дісталася станції «Академік Вернадський» – її учасники проведуть на крижаному континенті близько 13 місяців.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter