Зелений та малиновий: в Антарктиді «зацвів» сніг

У районі української антарктичної станції «Академік Вернадський» спостерігається таке явище, як «цвітіння» снігу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр у Фейсбуці.

"Наприкінці антарктичного літа в районі нашої станції «Академік Вернадський» спостерігається таке явище, як «цвітіння» снігу. Цього року сніг знову змінив колір: замість білого став зеленим та малиновим. Таке забарвлення з'являється внаслідок розвитку в снігу мікроскопічних водоростей. Вони розмножуються спорами, які не бояться екстремальних температур і зберігаються в снігу впродовж всієї тривалої зими. Коли погодні умови стають сприятливими, спори починають проростати", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зелений колір дає пігмент хлорофіл, а червоний — каротиновий шар, який містить клітини деяких видів мікроводоростей. Цей шар захищає водорості від ультрафіолетового випромінювання.

Як повідомляється, «цвітіння снігу» сприяє зміні клімату. Адже через забарвлення сніг менше відбиває сонячного світла та швидше тане. Як наслідок у ньому розвивається дедалі більше яскравих водоростей, від чого танення ще пришвидшується.

“Торік інформація про малиновий сніг біля української станції обійшла не лише всі українські, а й світові медіа та наукові пабліки. Завдяки такій популярності цю новину побачили вчені з британського Кембриджу й запропонували НАНЦ спільне дослідження: визначити, яка ж площа Антарктиди влітку вкривається кольоровим снігом”, — сказав директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

Розпочати дослідження планується незабаром, воно відбуватиметься через верифікацію на місці супутникових знімків. Результати цієї роботи дозволять по-новому оцінити масштаб танення антарктичних снігів внаслідок глобального потепління.

Як повідомлялося, Українська антарктична станція «Академік Вернадський» розташована на мисі Марина острова Галіндез за 7 км від західного узбережжя Антарктичного півострова. Перша українська антарктична експедиція відбулася у 1996-1997 роках.

Українські науковці проводять геолого-геофізичні, гідрометеорологічні, океанографічні дослідження. Також вчені проводять біологічні, геокосмічні, медико-фізіологічні дослідження, розробку та впровадження новітніх технологій.

Фото: Anna Soina, Yevhenii Prokopchuk