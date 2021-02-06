Google присвятив дудл 25-річчю української антарктичної станції

Компанія Google присвятила 6 лютого дудл 25-річчю української антарктичної станції "Академік Вернадський".

Як передає Укрінформ, на стартовій сторінці пошукової системи сьогодні розміщена українська антарктична станція і веселі пінгвіни довкола. Натиснувши на дудл можна перейти на посилання на інформаційні повідомлення про роль України в дослідженні Антарктиди.

В офіційному блозі команди Google зазначається: «Вітаємо з 25-річчям команду станції "Академік Вернадський" і Національний антарктичний науковий центр України, які займаються важливими для збереження навколишнього середовища дослідженнями».

З річницею українську станцію привітало і посольство Великої Британії в Україні.

"25 років тому Велика Британія передала Україні одну зі своїх дослідницьких станцій в Антарктиді — Фарадей, зробивши можливим повернення до кола країн, що проводять там дослідження, адже українці були у складі перших експедицій до цього континенту", - зазначається у привітанні у Твіттері.

25 років тому Велика Британія 🇬🇧 передала Україні одну зі своїх дослідницьких станцій в Антарктиді — Фарадей, зробивши можливим повернення 🇺🇦 до кола країн, що проводять там дослідження, адже українці були у складі перших експедицій до цього континенту.

🐧🐋#UKandUkraine #COP26 pic.twitter.com/uZcSOzZwcH — UK in Ukraine 🇬🇧🇺🇦 (@UKinUkraine) February 6, 2021

Після розпаду Радянського союзу Україна не отримала жодної антарктичної станції. 3 липня 1992 року перший Президент України Леонід Кравчук видав указ про участь України в дослідженнях Антарктики. У серпні 1992 року Верховна Рада схвалила документи про приєднання України до Антарктичного договору, а 26 жовтня 1993 року утворено Центр антарктичних досліджень (згодом — Український антарктичний центр), який очолив Петро Гожик.

У листопаді 1993 року Велика Британія розповсюдила серед посольств пропозицію про передачу станції «Фарадей» на острові Галіндез Аргентинського архіпелагу одній з держав, які ще не мали станцій на континенті. Таке рішення Сполучене королівство ухвалило через побудову ще однієї станції. Цю ідею підхопили українські дипломати — тогочасний посол України у Британії Сергій Комісаренко та радник посольства з питань науки Роланд Франко (онук Івана Франка). У серпні 1994 року Британська антарктична служба утверджується в намірі передати станцію «Фарадей» Україні, пропонуючи відрядити 4 фахівців для докладного вивчення систем забезпечення станції, наукової роботи і апаратури, дизельного господарства і систем зв'язку. У серпні-вересні 1994 року проходить 23-а сесія Організації країн Антарктичного договору, на якій Україну було прийнято до організації.

21 листопада 1994 року фонд «Відродження» виділив 12000 доларів на проєкт «Україна повертається в Антарктиду». 5 грудня 1994 року група у складі Ю. Оскрета (забезпечення станції), Г. Міліневського (наукові програми), О. Люшнівського (зв'язок) і В. Гергієва (дизельне господарство) відбула на станцію Фарадей. Вони були на станції з 17 грудня 1994 року по 15 лютого 1995 року. 20 липня 1995 року в Лондоні Посол України Комісаренко Сергій Васильович підписав міжурядову угоду, а директор ЦАД Петро Гожик — Меморандум між ЦАД і БАС про передачу антарктичної станції Фарадей Україні не пізніше 31 березня 1996 року.

6 лютого 1996 року о 18.45 над станцією був урочисто піднятий жовто-блакитний прапор. Перша українська антарктична експедиція (1996—1997 рр.) під час передачі станції сплатила за неї символічну ціну в один фунт стерлінгів.