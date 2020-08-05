Google “одягнув” на дудл маски
Укрінформ
Компанія Google підготувала Doodle із закликом носити маски на тлі пандемії коронавірусу (COVID-19).
Як передає Укрінформ, про це повідомили у компанії.
Google "одягнув" маску 😷— Ukrinform (@UKRINFORM) August 5, 2020
Натиснувши на анімаційний дудл «Носіть маску. Це рятує життя», користувачі пошуковика зможуть вивчити найважливішу інформацію про профілактику COVID-19 pic.twitter.com/YbnCQkI2Hk
«Носіть маску. Збережіть життя. Допоможіть зупинити коронавірусну хворобу», - йдеться у дудлі.
Також у компанії закликають мити руки й тримати безпечну дистанцію.
Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 5 серпня кількість хворих на коронавірус COVID-19 становить 18 704 421 особу. При цьому 11 917 803 особи одужали, 704 370 пацієнтів померли.