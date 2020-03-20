Google присвятив дудл "батьку гігієни рук"

Google присвятив новий дудл видатному лікарю – Ігнацу Земмельвейсу.

Це угорський акушер-гінеколог, якого вважають одним із засновників асептики.

У 1847 році, намагаючись зрозуміти причини післяпологової гарячки (сепсису) у багатьох породіль, Земмельвейс припустив, що інфекцію приносять з інфекційного та патологоанатомічного відділень лікарні. Лікарі в той час багато практикували в прозекторській, і приймати пологи часто прибігали просто від мерця, витерши руки носовими хустками. Земмельвейс зобов'язав персонал лікарні перед маніпуляціями з вагітними і породіллями знезаражувати руки зануренням їх в розчин хлорного вапна. Завдяки цьому смертність серед жінок та новонароджених впала більш ніж усемеро — з 18 до 2,5 %.

Рекомендації Земмельвейса сьогодні актуальні, як ніколи. Бо саме ретельне миття рук є першою рекомендацією лікарів, щоб убезпечити себе від зараження коронавірусом.