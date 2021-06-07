Форум «Україна 30. Екологія». День перший

Президент Володимир Зеленський у понеділок відкрив Всеукраїнський форум «Україна 30. Екологія», який триватиме у Києві до 9 червня.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на організаторів форуму.

Учасники заходу, зокрема представники Офісу Президента, Кабінету Міністрів, Верховної Ради, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, представники ООН, Єврокомісії, міжнародні експерти, говоритимуть про боротьбу з глобальною зміною клімату та посилення ролі України в цьому процесі.

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Крім того, під час форуму йтиметься про сучасні підходи у сфері захисту довкілля: екологія охорони лісів, переробки відходів, захисту й збереження водних ресурсів та природно-заповідного фонду, розвитку Чорнобильської зони відчуження та перетворення її на привабливий туристичний об’єкт.

Заплановані дискусії стосовно «зеленої» економіки, екоконтролю та запобігання промисловому забрудненню. Окрема сесія буде присвячена екоцифровізації.

Форум триватиме три дні - із 7 до 9 червня.