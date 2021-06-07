В Україні сьогодні - ЗНО із фізики

В Україні 7 червня проходить ЗНО із фізики.

Про це повідомляється на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, передає Укрінформ.

“Для проходження тесту з фізики зареєструвалися 32 090 осіб, для яких створено 2 177 аудиторій у 138 пунктах тестування”, - йдеться у повідомленні.

Допуск учасників до пункту розпочинається о 9:50 і триватиме до 10:50.

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Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності таких документів:

оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;

паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено у Сертифікаті;

запрошення-перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

У разі запізнення або неможливості пред’явлення оригіналу Сертифіката, паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу, абітурієнта не буде допущено до пункту проведення ЗНО.

Для учасників, які з поважних причин не зможуть взяти участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання, проводиться додаткова сесія. Для цього потрібно протягом 5 днів після тестування з певного предмета (ураховуючи день проведення) подати заяву до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. Зразок заяви та перелік документів, які необхідно надати, можна знайти на сайті Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Як повідомляв Укрінформ, основна сесія ЗНО-2021 розпочалась 21 травня тестуванням з хімії, 24 травня відбулося ЗНО з іспанської, німецької, французької мов, 25 травня - тестування з англійської мови, 28 травня - тестування з математики, 1 червня - з української мови та української мови і літератури, 4 червня - з історії України.