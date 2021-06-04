В заступника голови АРМА Павленка стріляли, він поранений

В Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) заявили про напад на заступника голови агентства Володимира Павленка.

Як передає Укрінформ, про це АРМА повідомляє у Фейсбуці.

“АРМА змушене повідомити, що зранку 2-го червня біля власного будинку скоєно напад на заступника голови АРМА Володимира Павленка”, - ідеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронних органів, невстановлені особи здійснили кілька пострілів з вогнепальної зброї, внаслідок чого Павленко отримав поранення середнього ступеня тяжкості.

“Наразі посадовець перебуває у лікарні, його стан стабільний, загроз життю немає”, - зазначили у відомстві.

Нацагентство сподівається на максимально швидку та дієву реакцію правоохоронних органів зі встановлення, затримання та покарання зловмисників.

Колектив агентства бажає Володимиру якомога швидшого одужання та повернення до роботи.

Як повідомляв Укрінформ, за 5 місяців цього року Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), перерахувало до державного бюджету 15,4 млн грн отриманого доходу, що на 328% більше у порівнянні з доходом за аналогічний період 2020 року.