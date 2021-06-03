АРМА за п’ять місяців перерахувало до бюджету на 328% доходу більше

За 5 місяців цього року Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), перерахувало до державного бюджету 15,4 млн грн отриманого доходу, що на 328% більше порівняно з доходом за аналогічний період 2020 року.

Як передає Укрінформ, про АРМА повідомляє у Фейсбуці.

"За 5 місяців цього року АРМА перерахувало до державного бюджету 15,4 млн грн від управління арештованими активами, переданими управителям на підставі договорів. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року сума надходжень зросла на 328%", - йдеться у повідомлені.

Також АРМА повідомляє, що у травні держава отримала майже 3,5 млн грн від управління арештованим майном, що є найвищим показником надходжень у місячному розрізі. "Зазначені суми не враховують витрат, які управителі здійснюють для відновлення і покращення активів. Ці витрати, як правило, суттєво перевищують суми доходів до бюджету та дозволяють не лише зберігати арештоване майно, але й генерувати прибутки для держави від його комерційного використання", - підкреслили в агентстві.

Крім того, до зазначеної суми входять кошти від реалізованого на торгах майна та передані АРМА арештовані кошти, розміщені на банківських рахунках.

Як повідомлялося, АРМА у 2020 перерахувало до державного бюджету 15,7 млн грн. Розмір депозитного портфеля агентства у 2020 році становив 540 млн грн, нарахування за ним - 53 млн грн.