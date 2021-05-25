АРМА за чотири місяці розшукало частки у статутних капіталах на понад ₴2,4 мільярда

За 4 місяці нинішнього року Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) за зверненнями правоохоронців розшукало частки у статутних капіталах компаній на суму 2,41 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АРМА у Фейсбуці.

Зазначається, що впродовж січня-квітня агентство опрацювало 1041 звернення стосовно здійснення заходів із виявлення та розшуку активів. У результаті опрацювання вказаних звернень виявлено та розшукано наступні активи: частки у статутних капіталах вартістю 2,41 млрд гривень; грошові кошти – 888,7 млн грн (в гривневому еквіваленті); 1034 земельні ділянки; 1099 об’єктів нерухомості (житлової та нежитлової).

Також агентство розшукало 21 одиницю водного транспорту, 7 одиниць автомобільного транспорту, 2 одиниці авіатранспорту. Було виявлено фінансових зобов’язань на 871 тис. грн.

Як повідомлялося, за 4 місяці цього року Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), отримало майже 12 млн грн чистого доходу, що становить близько 80% від доходу за 2020 рік.

Торік АРМА передало в управління активи із загальною оціночною вартістю майже 2 млрд грн.

АРМА у 2020 році перерахувало до державного бюджету 15,7 млн грн. Розмір депозитного портфеля агентства у 2020 році становив 540 млн грн, нарахування за ним - 53 млн грн.

Станом на 2020 рік, у Реєстр арештованих активів внесено 2 888 записів.