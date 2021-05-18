АРМА за чотири місяці отримало майже ₴12 мільйонів доходу

За 4 місяці цього року Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), отримало майже 12 млн грн чистого доходу, що становить близько 80% від доходу за 2020 рік.

Як передає Укрінформ, про це повідомив т.в.о. голови АРМА Віталій Сигидин в інтерв'ю виданню "Бізнес Цензор".

"У нас постійно зростає динаміка. За 4 місяці 2021 року ми принесли державі чистий дохід на суму майже 12 млн грн. Для порівняння, це більше ніж за весь 2018, 2019 рік і близько 80% доходу за минулий рік", - сказав Сигидин.

Водночас він наголосив, що ключове завдання АРМА полягає у збереженні арештованих активів до вироку суду, і саме для того, щоб зберегти активи, відібрані АРМА компанії-управителі витрачають значну частину коштів, які отримують від комерційного використання арештованого майна. "В окремих випадках на збереження активів витрачається 3 із 4 зароблених гривень. Решта отриманого доходу розподіляється між бюджетом та управителем, який отримує винагороду за свою діяльність", - повідомив Сигидин.

Крім того, з початку року депозитний портфель агентства зріс до понад 630 мільйонів гривень (сюди входять арештовані грошові кошти та кошти, отримані від продажу арештованого майна). "На зазначеній сумі АРМА щороку додатково заробляє десятки мільйонів гривень (53 млн грн у 2020 році) у вигляді банківських депозитних відсотків, але й ці гроші не потрапляють до скарбниці. Хоча ми неодноразово закликали депутатів змінити закон і розблокувати перерахування бодай частини цих коштів до державного бюджету", - зауважив Сигидин.

Нині держава може отримати дохід від арештованих коштів тільки після конфіскації, чого у практиці АРМА не було ще жодного разу.

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Як повідомлялося, АРМА заявляє про недоотримання бюджетом сотень мільйонів гривень щороку через неефективне регулювання його роботи.

АРМА у 2020 перерахувало до державного бюджету 15,7 млн грн. Розмір депозитного портфеля агентства у 2020 році становив 540 млн грн, нарахування за ним - 53 млн грн.