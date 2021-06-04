За ці роки нажив ще дві виразки: політв'язень Дудка написав листа з колонії Росії

Український політв'язень у Росії Володимир Дудка в листі з колонії розповів про своє здоров'я, а також про те, що стежить за новинами з України.

Активістка української спільноти в Латвії Тетяна Лазда, якій адресовано послання, передала його копію Укрінформу.

«Здоров'я моє з мінливим успіхом. Син на моє прохання купує ліки і висилає мені. Дожився до того, що ковтаю щодня таблетки для зниження тиску. Та й виразка моя заявляє про себе. За ці роки (ув'язнення - ред.) я вже нажив ще дві виразки точно, а може й більше», - пише Дудка.

Він також повідомив, що в колонії декого, хто бажав, вакцинували від коронавірусу, але у нього «бажання немає, не йму віри цій вакцинації, та й хронічні хвороби є».

За словами Дудки, він намагається стежити за новинами, але через брак інформації багато що не розуміє в сучасній українській політиці. «По місцевому TV - суцільна брехня. Якщо по новинах не бруднять Україну, у мене тривога. А якщо щось говорять, значить жива ще вільна Україна», - пише політв'язень.

Лист датований 11 квітня, однак надійшов він тільки на початку червня.

Як повідомлялося, Володимира Дудку, Олексія Бессарабова і Дмитра Штиблікова затримали 9 листопада 2016 року в окупованому Севастополі і звинуватили в підготовці диверсії організованою групою.

У квітні 2019 року севастопольський "суд" засудив Дудку і Бессарабова до 14 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

15 травня 2020 року Правозахисний центр "Меморіал" визнав Бессарабова і Дудку політичними в'язнями і вимагав їх негайного звільнення.

На початку цього року стало відомо, що Володимира Дудку етапували до Ставрополя, до ВК-11.