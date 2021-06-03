Мовні квоти: Кремінь звернувся до Нацради щодо трьох телеканалів

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав Нацраду з питань телебачення і радіомовлення вжити заходів, передбачених законодавством, через недотримання трьома телеканалами обов'язкової частки державної мови у вечірньому прайм-таймі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Уповноваженого із захисту державної мови.

«Протягом тижня (з 17 по 23 травня) Секретаріатом Уповноваженого із захисту державної мови був здійснений оперативний моніторинг вечірнього ефіру (прайм-тайм з 18:00 до 22:00) чотирьох українських телеканалів: «ICTV», «1+1», «Інтер» та «Україна». Моніторинг здійснювався з використанням медіасервісів для трансляції ефірних каналів. За результатами моніторингу зафіксовані порушення закону щодо мовних квот на трьох телеканалах: «1+1», «Інтер» та «Україна», - йдеться у повідомленні.

Так, тривалість передач, фільмів, виконаних державною мовою, у загальному тижневому обсязі мовлення телеканалу «Україна» становить 69,9%, «1+1» – 70,9%; «Інтер» – 72,9%. Відповідно ж до Закону, така частка на загальнонаціональних каналах повинна становити не менше як 75%.

Зазначається, що також виявлено порушення частини 3 статті 32 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», відповідно до якої мовою реклами на телебаченні є державна мова. Так, трансляція реклами (анонсів передач, фільмів), в яких використовувалася інша мова, ніж державна, здійснювалася телеканалами «Інтер» та «ICTV».

Кремінь також нагадав, що 16 липня 2021 року набуває чинності норма мовного закону про обов’язковість трансляції фільмів на телебаченні державною мовою.

Як повідомлялося, 16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів.

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Верховна Рада ухвалила цей закон 25 квітня 2019 року. Його статті впроваджуються в дію поетапно. Переважна більшість норм набула чинності 16 липня 2019 року.