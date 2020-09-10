Більшість українців підтримують мовні квоти

Як передає кореспондент Укрінформу, про це свідчать дані опитування Фонду «Демократичні ініціативи» та Центру Разумкова, які озвучив політичний аналітик Сергій Шаповалов під час презентації-дискусії «Українська мова: шлях у незалежній Україні».

«Як ми знаємо сьогодні нашим законодавством передбачено, що на наших загальнонаціональних українських телеканалах 75 відсотків контенту має бути українською мовою. І ми бачимо, що Захід, Центр та Південні регіони переважно ставляться до цих заходів позитивно, а більш негативне ставлення ми бачимо на Сході», - розповів Шаповалов.

Згідно з опитуванням, мовні квоти підтримують 65% українців. Абсолютне схвалення цієї ініціативи – на Заході (95%). У Східному ж регіоні 38% підтримують і 56% проти.

Також опитування показало, що більшість українців (52%) вважають, що в Україні не порушують прав російськомовних громадян. Ще 26% вважають, що права російськомовних в окремих випадках порушуються, 10% говорять про постійні порушення.

Дослідження проводилося з 14 по 19 серпня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів за вибіркою, що репрезентує доросле населення. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.