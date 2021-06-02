Уряд виділив 400 мільйонів на виплату лікарняних

Кабінет Міністрів виділив 400 мільйонів гривень для виплат за листками непрацездатності.

Як повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України, відповідна постанова «Деякі питання виділення коштів для виплати застрахованим особам матеріального забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності» ухвалена на засіданні уряду, передає Укрінформ.

«Відповідно до прийнятої постанови з урахуванням фінансових можливостей державного бюджету виділено кошти у сумі 400 мільйонів гривень для виплати Фондом соціального страхування України застрахованим особам допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологам», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що ця сума фінансової підтримки дозволить частково врегулювати питання своєчасної виплати матеріального забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Як повідомлялося, раніше у Фонді соціального страхування України поінформували, що впродовж чотирьох місяців кількість наданих на оплату лікарняних зросла на майже 30%.