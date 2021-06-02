Уряд виділив 400 мільйонів на виплату лікарняних
Як повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України, відповідна постанова «Деякі питання виділення коштів для виплати застрахованим особам матеріального забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності» ухвалена на засіданні уряду, передає Укрінформ.
«Відповідно до прийнятої постанови з урахуванням фінансових можливостей державного бюджету виділено кошти у сумі 400 мільйонів гривень для виплати Фондом соціального страхування України застрахованим особам допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологам», - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що ця сума фінансової підтримки дозволить частково врегулювати питання своєчасної виплати матеріального забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.
Як повідомлялося, раніше у Фонді соціального страхування України поінформували, що впродовж чотирьох місяців кількість наданих на оплату лікарняних зросла на майже 30%.