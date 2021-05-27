У Фонді соцстраху назвали регіони-лідери за кількістю «лікарняних»

Упродовж чотирьох місяців кількість наданих на оплату лікарняних зросла на майже 30%.

Як передає Укрінформ, про це інформує Фонд соціального страхування України у Фейсбуці.

«Фонд соціального страхування України продовжує фіксувати значне зростання кількості листків непрацездатності, що надаються на оплату до ФССУ. За перші чотири місяці 2021 року кількість прийнятих на оплату лікарняних листків зросла на 29,6%, потреба у видатках за ними – на 60,3%», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що у січні–квітні Фонд соцстрахування прийняв на фінансування 1 мільйон 642 тисячі 355 листків непрацездатності на загальну суму понад 5,7 мільярда гривень.

У Фонді соцстрахування зауважують, що динаміка збільшення числа лікарняних і днів непрацездатності застрахованих осіб спостерігається з 2020 року та призвела до перевищення потреби у видатках над надходженнями за той же період.

Так, найбільше листків непрацездатності передано роботодавцями на оплату в місті Києві - 303,8 тис. лікарняних, Дніпропетровській - 187 тис., Харківській - 107 тис., Львівській - 99,8 тис., Донецькій - 96 тис., Запорізькій - 89,7 тис. і Одеській - 82 тис. областях.

У Фонді соцстрахування пояснюють, що ріст числа листків непрацездатності пов'язаний із захворюванням українських працівників на коронавірусну хворобу, сезонним підвищенням захворюваності на респіраторні хвороби, збільшенням потреби у догляді за хворими дітьми, ізоляцією від COVID-19 контактних осіб, загостренням хронічних захворювань тощо.

Також у відомстві нагадують, що середньоденний розмір допомоги при тимчасовій втраті працездатності за підсумками січня–квітня 2021 року зріс на 15,2% порівняно з тим же періодом 2020 року та склав 368,07 грн.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 26 травня, зафіксували 3 509 нових випадків COVID-19, летальних випадків 183. За весь час пандемії в Україні захворіло 2 193 367 осіб.