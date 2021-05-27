Розмір виплат за лікарняними зріс більш як на 15% - Фонд соцстрахування

Розмір виплат допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності за підсумками січня-квітня цього року зріс на 15,2% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Фонд соціального страхування України.

«Середньоденний розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності за підсумками січня - квітня 2021 року зріс на 15,2% у порівнянні з тим же періодом 2020 року, він склав 368,07 грн», - ідеться в повідомленні.

Також зазначається, що сума середньоденної виплати допомоги по вагітності та пологах за той самий період зросла на 14,8%, сягнувши 320,35 грн.

У Фонді соцстрахування пояснюють, що виплати здійснюються працевлаштованим особам у разі настання страхового випадку та компенсують працівникам втрачений заробіток.

Так, допомога у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності залежить від тривалості страхового стажу працівника та становить 50% середньої заробітної плати (якщо стаж не перевищує 3 років), 60% (при стажі від 3 до 5 років), 70% (від 5 до 8 років) і 100% (якщо стаж – понад 8 років, або за наявності пільг відповідно до законодавства).

Розмір допомоги по вагітності та пологах не залежить від тривалості страхового стажу жінки та фінансується у розмірі 100% середньої заробітної плати застрахованої особи, наголошують у Фонді соцстрахування.

Винятком є застраховані особи, які в останній рік не перебували у трудових відносинах і працевлаштувалися менш ніж за пів року до виходу в декретну відпустку. Для них розмір допомоги розраховується виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не більше за розмір допомоги, обчислений із двократного розміру мінімальної заробітної плати.

Також зазначається, що збільшення розмірів матеріального забезпечення викликано зростанням фонду оплати праці по країні.

У Фонді соцстрахування нагадують, що у зв’язку з пандемією видатки за лікарняними листками почали суттєво зростати з 2020 року. Зокрема, за підсумками І кварталу 2021 року видатки Фонду за лікарняними зросли на 1,4 млрд грн, або 51,8% відносно того ж періоду минулого року. Це призвело до перевищення обсягів потреби у видатках Фонду над доходами від частки ЄСВ, з якої складається бюджет ФССУ.

Так, у I кварталі на рахунок Фонду надійшло 6,85 млрд грн частки від ЄСВ, потреба у видатках за той же період без урахування заборгованості на початок року становила 8,27 млрд грн, з яких 7,78 млрд грн – видатки на лікарняні, декретні та страхові виплати потерпілим на виробництві.