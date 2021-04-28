Пандемія спричинила ріст в Україні кількості нещасних випадків у 3,9 раза - Фонд соцстрахування

Упродовж І кварталу поточного року кількість нещасних випадків на виробництві в Україні зросла у 3,9 разу порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Фонду соціального страхування України.

“За підсумками І кварталу 2021 року Фонд соціального страхування України зареєстрував 3 502 потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві, у тому числі в разі інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 під час виконання професійних обов’язків, на які складено акти за формою Н-1/П (визнано комісіями пов’язаними з виробництвом). Це в 3,9 разу більше, ніж у І кварталі 2020 року. Ріст зумовлено випадками гострих професійних хвороб на COVID-19 працівників закладів охорони здоров’я”, - ідеться в повідомленні.

Так у січні–березні цього року було зареєстровано 2 525 потерпілих з діагнозом COVID-19, на яких було складено акт за формою Н-1/П (пов’язаний з виробництвом), що складає 72,1% загальної кількості потерпілих за цей період.

Як зазначається, відповідно до висновків проведених розслідувань основною причиною настання нещасних випадків є невиконання вимог інструкцій з охорони праці.

Найбільше нещасних випадків сталось із медичними сестрами (братами), сімейними лікарями, молодшими медичними сестрами (братами).

Повідомляється також, що рівень виробничого травматизму (гострих профзахворювань) найвищий серед жінок віком від 50 до 59 років.

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Як відомо, щороку 28 квітня світова спільнота відзначає Всесвітній день охорони праці, покликаний звернути увагу на безпеку робочих місць, виробничі ризики, збереження життя і здоров’я працівників.