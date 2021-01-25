Фонд соцстраху отримав 454 повідомлення про смерть медиків від коронавірусу

Понад 37,8 тисячі повідомлень про захворювання медиків на коронавірусну хворобу надійшло до Фонду соціального страхування від початку пандемії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється а Телеграм-каналі Фонду.

«З початку пандемії ФССУ отримав 37 860 (+754 за останній тиждень) повідомлень про клінічно підтверджені випадки захворювання медичних працівників на COVID-19, з них 454 випадки смертельні», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що стосовно 11 480 випадків завершено розслідування: 3396 з них визнано пов'язаними з виробництвом, у тому числі 79 смертельних.

У Фонді соцстрахування нагадують, що зв'язок інфікування медика із виробництвом визначає комісія із розслідування, що створюється закладом охорони здоров'я (у випадку смерті) та роботодавцем (у інших випадках), висновок комісії залежить від висновків епідрозслідування МОЗ і діагнозу профпатолога.

За даними ФССУ, найбільше повідомлень зафіксовано у Києві (4133) і Львівській області (4015).

«Члени родин тридцяти шести померлих від профзахворювання на COVID-19 працівників отримали від ФССУ одноразові допомоги відповідно до загальнообов’язкового державного соціального страхування у розмірі 219 тисяч 700 гривень (210 тисяч 200 гривень якщо страховий випадок настав до 01.07.2020)», - інформують у Фонді соцстрахування.

Окрім того, пожиттєві щомісячні страхові виплати за кошти ФССУ для медиків, які отримали стійку втрату працездатності, інвалідність внаслідок профхвороби на COVID-19, призначено для шістнадцяти медичних працівників. Також їм призначені одноразові допомоги за кошти Фонду.

«Державні страхові виплати у розмірі 1 мільйон 576 тисяч 500 гривень Фонд профінансував для родин 36 померлих від коронавірусної хвороби медичних працівників», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що одноразові страхові виплати за кошти державного бюджету для медичних працівників, яким встановлено інвалідність, що настала внаслідок гострого профзахворювання на COVID-19, профінансовано для дев'яти медиків - 735 тисяч 700 гривень у разі встановлення II групи інвалідності та 630 тисяч 600 гривень – III групи інвалідності.

ФССУ прийняв на оплату лікарняні листки на суму майже 13 мільйонів гривень для компенсації втраченого заробітку медикам, які захворіли на COVID-19 внаслідок виконання професійних обов’язків.

Як повідомлялося, станом на 25 січня в Україні зареєстровано 1 194 328 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу 2516.