Уряд зробив ще один крок до запровадження накопичувальних пенсій

Кабінет Міністрів затвердив створення робочої групи з питань запровадження обов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення тa розвитку недержавного пенсійного забезпечення.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент Укрінформу.

Як зазначив він на сьогоднішньому засіданні, завдання уряду — створити умови, в яких українці будуть впевнені в майбутньому, де вони бачитимуть перспективи власного зростання та гідної старості.

«Триває робота над забезпеченням гідної пенсії для українців. Уряд затвердив створення робочої групи з питань запровадження обов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення тa розвитку недержавного пенсійного забезпечення», - повідомив Шмигаль.

За його словами, КМУ активно працює над впровадженням другого рівня пенсійної системи. Вона передбачає зниження податків, які платять українці в бюджет. Податки спрямовуватимуться на особисті пенсійні рахунки людей, де будуть інвестуватися та примножуватися. Так само не буде жодних додаткових нарахувань для бізнесу. Після виходу на пенсію людина отримає свої кошти, і це буде гарний додатковий дохід до державної солідарної пенсії.