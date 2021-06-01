Підвищення пенсій: кому перерахують виплати з 1 червня

Українці, які після призначення пенсії продовжували працювати та набули необхідний страховий стаж, з 1 червня отримають підвищені пенсійні виплати.

Про це заявив радник міністра соціальної політики Микола Шамбір в ефірі телеканалу "UA: Перший", відео якого оприлюднене на сторінці Міністерства соціальної політики у Фейсбуці.

“Перерахунок буде проведений для тих, хто відпрацював чергові два роки. Він буде проведений з 1 квітня і, відповідно, у червні вони отримають не тільки підвищений розмір, але і доплату за квітень-травень. Чому це робиться в червні, а не у квітні? Знову ж таки, питання в тому, що запроваджена квартальна звітність, і оскільки ми повинні брати дані про роботу, в тому числі й страховий стаж, а комусь це відіграє досить велику роль, по лютий місяць, а, відповідно, звіти подаються до 9 травня, то ми маємо інформацію оброблену для того, щоб можна було провести виплати в червні. Але ще раз повторю, ці перерахунки робляться з 1 квітня”, - пояснив Шамбір.

Також він зауважив, що не можна точно сказати, на яку суму зростуть виплати.

“Не можу сказати, наскільки у кожного, тому що все залежить від заробітної плати і стажу в кожного, тобто індивідуальні розрахунки, але в середньому десь зростання на 170-180 грн”, - зазначив Шамбір.

Як повідомлялося, частиною четвертою статті 42 Закону “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” передбачено щорічний перерахунок пенсії з 1 квітня особам, які після призначення (попереднього перерахунку) пенсії продовжували працювати та набули необхідний страховий стаж.

Так, перерахунок проводиться особам, які після призначення (попереднього перерахунку) пенсії продовжували працювати та набули не менш як 24 місяці страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, або менш як 24 місяці страхового стажу, але після призначення (попереднього перерахунку) пенсії пройшло не менш ніж два роки.

Право на перерахунок визначає страховий стаж, набутий на 1 березня року, в якому проводиться перерахунок.

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Перерахунок пенсійних виплат здійснюється за даними реєстру застрахованих осіб на підставі поданих страхувальниками звітів про сплату єдиного внеску. Оскільки з 1 січня 2021 року законодавством передбачено щоквартальне подання об’єднаної звітності з ЄСВ і податку на доходи фізичних осіб замість щомісячного, строки подання такої звітності — протягом 40 календарних днів після останнього дня звітного кварталу.