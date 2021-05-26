Накопичувальні пенсії: у Кабміні й Раді домовилися про всі пункти реформи

Накопичувальні пенсії: у Кабміні й Раді домовилися про всі пункти реформи

Укрінформ
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Міністерство соціальної політики, Міністерство фінансів, комітет Верховної Ради досягли згоди по всіх ключових пунктах щодо запровадження накопичувальної пенсійної системи.

Як передає Укрінформ, про це прем'єр-міністр повідомив у Телеграмі.

"Подальші кроки щодо запровадження накопичувальної пенсійної системи обговорили сьогодні під час наради з керівництвом Мінсоцполітики, Мінфіну, комітету Верховної Ради з питань соцполітики та захисту прав ветеранів, Офісу Президента. Переконався, що команди досягли згоди по всіх ключових пунктах реформи, мета якої забезпечити майбутнє наших громадян", - написав Шмигаль.

Як повідомлялося, 23 квітня Міністерство соціальної політики представило законопроєкти щодо запровадження загальнообов’язкової накопичувальної пенсійної системи.

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Запропоновані зміни спрямовані на: розширення охоплення системою пенсійних накопичень людей з незахищених категорій та зменшення гендерного розриву у розмірі пенсій, зокрема включення до числа учасників системи людей, які доглядають непрацездатних родичів, є батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу, патронатними вихователями тощо; запровадження, за пропозицією Прем’єр-міністра, системи без підвищення навантаження на бізнес та людей – за рахунок зменшення розміру єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування та зменшення ставки податку з доходів фізичних осіб; забезпечення для людини можливості управляти своїми пенсійними накопиченнями через «єдине вікно» з множинними точками доступу.

В Україні близько мільйона застрахованих осіб користуються системою добровільних недержавних пенсійних накопичень. Внески до Пенсійного фонду України платять 13 млн працюючих українців на користь 11 млн пенсіонерів.

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