У мозку є ресурси для терапії постковідних станів - психолог

У кожної людини є внутрішні ресурси і сили, за допомогою яких вона може рухатися далі та які може використовувати, зокрема, і для терапії постковідних станів.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав соціальний психолог та редактор журналу «Mental Health: global challenges» Віктор Вус.

«Приміром, ще до COVID-19 ми працювали з солдатами над стресостійкістю, і після того, як ми розповідали, які внутрішні ресурси можна задіяти, вони могли простояти у статичній позі не 40 секунд, як до цього, а дві, три чи п’ять хвилин. Тобто, у нашому мозку є ресурси, які ми можемо використовувати, зокрема, і для терапії постковідних станів», - зазначив психолог.

За його словами, «потрібно дати можливість людині побачити внутрішні ресурси і сили, вміти, так би мовити, посміхнутися цим внутрішнім силам і ресурсам, і за допомогою них йти далі».

Як повідомляв Укрінформ, у кожної третьої людини, яка перехворіла на COVID-19, протягом наступних пів року виявляють психіатричні розлади чи порушення в роботі мозку. Відповідне дослідження опублікували в медичному журналі The Lancet.