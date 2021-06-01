Віктор Вус, соціальний психолог, редактор журналу «Mental Health: global challenges»

Увага до психічного здоров’я в Україні тривалий час залишалася на периферії, і тільки-но суспільство почало більш відкрито говорити про ментальні проблеми і важливість їхнього вирішення, як наринула пандемія COVID-19, і тема знову стала не на часі. А між тим на кінець першого року пандемії психологи зазначали, що звернення людей з депресією та тривожними станами почастішали на 50%. В розмові з Укрінформом старший науковий співробітник лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин Інституту соціальної та політичної психології НАПН України Віктор Вус розповів, який психоемоційний стан у наших громадян зараз, які проблеми для психічного здоров’я створює перенесений ковід та що слід зробити для себе у цей неспокійний час.

- Перший рік пандемії дався усім нам доволі тяжко. Що ви можете сказати про психоемоційний стан українців на другому році життя з ковідом?

- З погляду психофізіологічних процесів відбулася адаптація – і це природна властивість нормальної психіки. Тобто коли за певний час будь-який сигнал втрачає свою актуальність і яскравість на рівні рефлексів. Якщо вколоти палець голкою, буде боляче вперше, вдруге, втретє, але на двадцятий раз психіка адаптується, і цей біль вже не буде так само яскраво відчуватися. Те саме і з ковідом – у людей вже перевищена психофізіологічна межа сприйняття, і тому вони інакше реагують. Пригадайте: коли захворів перший чоловік у Чернівцях, то біля будинку сусіди підняли бунт і вимагали відправити його дружину, яка не мала жодних симптомів, теж у лікарню. А тепер ми не дивуємося інформації про те, що в когось від ковіду померли чоловік, дружина чи хтось із батьків. Хоча це трагедія, але вона сприймається інакше, ніж на початку пандемії.

Пригадайте: коли захворів перший чоловік у Чернівцях, то біля будинку сусіди підняли бунт

- Але здається, що ми адаптувалися ще не до всього…

- Існує така теорія диференційованих емоцій Керолла Ізарда, яка говорить про те, що є емоції, які виникають у певний період і від певних фізичних дій. Якщо ми обіймемо дитину, то вона буде радіти. Але потримайте її не півхвилини, а довше, і побачите різницю – що довше ви її тримаєте, то більше вона дратуватиметься. Бо гнів – це природна реакція на обмеження. Тому коли ми спостерігаємо зростання домашнього насильства і взагалі насилля в суспільстві, різного роду агресії, роздратування, то мусимо розуміти, що з іскри може легко розгорітися полум’я. До цього призвели соціальні обмеження. З іншого боку зараз люди вбачають один в одному потенційну небезпеку зараження. Це через те, що ми не бачимо сам вірус, але знаємо, що він передається тільки через контакти з людьми, тому будь-який контакт на рівні підсвідомості викликає у нас відторгнення, аж до ворожості. Відтак почастішали непорозуміння з людьми. Власне, через вплив цим двох факторів ми зараз часто спостерігаємо соціальні конфлікти і масові протести у різних країнах. Крім того, значний вплив на психоемоціний стан здійснюють ті медіа, де на десять новин дев’ять негативних. Але духовний світ не працює як фізичний, де плюс притягує мінус. В духовному світі мінус притягує мінус, тому коли ЗМІ концентрують увагу на жахіттях, ми пожинаємо в соціумі негативні соціальні реакції.

- Ми ще не скоро вийдемо з цього етапу? Такий емоційний стан буде тільки загострюватися чи навпаки?

Зараз негатив виливається у коментарях, хейті. Але нагадаю, що нормальна властивість психіки – це адаптація

- Люди знаходять і надалі знаходитимуть нові форми реалізації своїх проявів. Зараз вони часто витрачають енергію на пошук нових форм життя в онлайн, їхній негатив виливається у коментарях, хейті, реакціях на роботодавців. Але нагадаю, що нормальна властивість психіки – це адаптація, і після звикання люди почнуть виливати емоції все далі й далі. У структурі соціального середовища є кілька рівнів: мікрорівень, тобто ваше найближче оточення – родина, друзі; макрорівень – це знайомі і всі інші; метарівень – культура, держава тощо. І що більше буде обмежень і негативу, то далі розходитиметься хвиля неадекватних соціальних дій, переходячи з рівня на рівень.

- Отже, поки що ми знаходимося на мікроетапі, коли всі негативні емоції, агресія викидаються на найближче оточення і в соцмережі?

- Так, але вони потроху вже виходять на вулицю, виливаючись в протести. А самі протести стають чутливими до будь-яких впливів. Згодом люди можуть почати сегментуватися в якихось групках, які потім ворогуватимуть між собою, бо усе, що інакше, сприйматиметься як вороже.

- А до цього ще й у багатьох додається постковідний синдром… До речі, чи вже зрозуміло, як ковід впливає на психіку людини?

- Насправді досі великим питанням залишається, які саме відбитки він залишає. Ніхто у світі не може точно знати, що саме буде з психікою людини після ковіду. Єдине, що ми можемо сказати: «де тонко, там і рветься». Тобто, будь-які синдроми, які виникли після ковіду – психоемоційні розлади сну, роздратування тощо - не з’явилися на порожньому місці. Вони виявляються по-різному і залежать від особливостей психіки, які були до цього.