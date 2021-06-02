Сльози і крик: психолог розповів, як COVID-19 загострює особливості характеру

Особливості характеру під дією додаткових чинників, зокрема коронавірусу, можуть проявлятися як межові психічні розлади.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів соціальний психолог та редактор журналу «Mental Health: global challenges» Віктор Вус.

«Зустрічаються проблеми, пов’язані з особливостями характеру, які часто називають дивакуватостями, але які загострив COVID-19. Приміром, якщо хтось дуже любить плакати, хтось – кричати, то під дією додаткових чинників вони можуть проявлятися як межові психічні розлади (один із типів ненормальної емоційної нестійкості – ред.), які можуть перейти в психотичні розлади (людина відчуває серйозні порушення в сприйнятті реальності – ред.)», - сказав Вус.

Тобто, пояснив він, коронавірус виступає як «фізіологічний ліфт, що допомагає із дивакуватостей характеру швидко перенести проблему, яка вже є, на рівень психотичного розладу».

Як повідомляв Укрінформ, за весь час пандемії в Україні підтверджено 2 206 836 випадків COVID-19, одужали 2 062 572 особи. За минулу добу 1 червня зафіксували 2 205 нових випадків коронавірусу.