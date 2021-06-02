Сльози і крик: психолог розповів, як COVID-19 загострює особливості характеру

Сльози і крик: психолог розповів, як COVID-19 загострює особливості характеру

Укрінформ
Особливості характеру під дією додаткових чинників, зокрема коронавірусу, можуть проявлятися як межові психічні розлади.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів соціальний психолог та редактор журналу «Mental Health: global challenges» Віктор Вус. 

«Зустрічаються проблеми, пов’язані з особливостями характеру, які часто називають дивакуватостями, але які загострив COVID-19. Приміром, якщо хтось дуже любить плакати, хтось – кричати, то під дією додаткових чинників вони можуть проявлятися як межові психічні розлади (один із типів ненормальної емоційної нестійкості – ред.), які можуть перейти в психотичні розлади (людина відчуває серйозні порушення в сприйнятті реальності – ред.)», - сказав Вус.

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Тобто, пояснив він, коронавірус виступає як «фізіологічний ліфт, що допомагає із дивакуватостей характеру швидко перенести проблему, яка вже є, на рівень психотичного розладу».

Як повідомляв Укрінформ, за весь час пандемії в Україні підтверджено 2 206 836 випадків COVID-19, одужали 2 062 572 особи. За минулу добу 1 червня зафіксували 2 205 нових випадків коронавірусу. 

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