Президентський університет зробить внесок у суспільствознавство – нобелівський лауреат

Лауреат Нобелівської премії з економіки 2007 року, член Національної академії наук США Роджер Маєрсон прогнозує значний внесок української науки в суспільствознавство завдяки заснуванню в Україні Президентського університету майбутнього.

Про це він сказав у відеозверненні в межах форуму "Україна 30. Освіта і наука", повідомляє кореспондент Укрінформу.

Коментуючи ідею заснування Президентського університету, член НАН США відзначив глибокі традиції освіти і науки в Україні: "На Київ як на важливий культурний центр світ дивиться уже більш як тисячу років".

Водночас Маєрсон звернув увагу на те, що українці у новітні часи пережили надзвичайну трансформацію економічної та політичної системи.

"Історія України була нелегкою, а зміни часом були дуже глибокими. Питання, які порушує українська історія, кожну людину у вашій країні роблять потенційно чудовим соціальним теоретиком. Ви можете посилатися на практичний досвід, щоб розвивати нові теоретичні розуміння фундаментальних різниць між комунізмом і соціалізмом, між диктатурою і демократією. Тому я передбачаю великий внесок завдяки тому, що у вас буде засновано академічну установу, де люди досліджуватимуть проблеми різних суспільств", - сказав Маєрсон.

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Як повідомлялося, Володимир Зеленський під час форуму "Україна 30. Освіта і наука" підписав указ про створення Президентського університету майбутнього, де готуватимуть фахівців за такими освітніми напрямами: інформаційні технології, кібербезпека, нанотехнології, космічні технології, біотехнології та наука про здоров'я, енергетика, глобалізація та міжнародні комунікації.

Згідно з концепцією, університет здійснюватиме підготовку за рівнями бакалавр, магістр, MBA, MBI, доктор філософії.

Університет планується побудувати до вересня 2023 року.