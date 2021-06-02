Рада планує посилити покарання за смерть через службову недбалість - до 10 років тюрми

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №4634 "Про внесення змін до статті 367 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за службову недбалість, якщо вона спричинила загибель людини".

Як передає Укрінформ, за відповідний законопроєкт проголосували 302 народні депутати.

"Метою законопроєкту є посилення кримінальної відповідальності за службову недбалість, якщо воно спричинило смерть людини", – зазначається в пояснювальній записці до проєкту закону.

Так, документом пропонується карати позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двох до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34 тис. грн до 85 тис. грн) або без такого за службову недбалість, яка спричинила смерть людини.

Як повідомлялося, наразі в статті 367 Кримінального Кодексу України відсутня норма щодо покарання за службову недбалість, яка стала причиною загибелі людини. Натомість відповідною статтею передбачається відповідальність у вигляді штрафу від двох до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34 тис. грн до 68 тис. грн) або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років за службову недбалість, яка завдала істотної шкоди правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб.

Крім цього, передбачено також покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 4 250 грн до 12 7500 грн) або без такого за службову недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки особі.