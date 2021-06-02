Україна 30. Освіта і наука. День третій

Україна 30. Освіта і наука. День третій

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Укрінформ
У середу, 2 червня, в Києві проходить третій день Всеукраїнського форуму «Україна 30. Освіта і наука».

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на організаторів форуму.   

Сьогодні планують розглянути теми:

  • Сучасний університет як майданчик для досліджень
  • Залучення молоді в науку та підтримка молодих вчених
  • Вища освіта в Україні
  • Від науки до виробництва

Як повідомляв Укрінформ, у лютому Президент Володимир Зеленський дав старт серії із 30 масштабних щотижневих форумів у форматі діалогу з суспільством про життєво важливі для країни питання.

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У березні організатори призупинили проведення заходів через локдаун у Києві. Поновили роботу щотижневі форуми із 11 травня.

Станом на 30 травня проведено дев’ять таких форумів.

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