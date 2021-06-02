Україна 30. Освіта і наука. День третій
Онлайн
Укрінформ
У середу, 2 червня, в Києві проходить третій день Всеукраїнського форуму «Україна 30. Освіта і наука».
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на організаторів форуму.
Сьогодні планують розглянути теми:
- Сучасний університет як майданчик для досліджень
- Залучення молоді в науку та підтримка молодих вчених
- Вища освіта в Україні
- Від науки до виробництва
Як повідомляв Укрінформ, у лютому Президент Володимир Зеленський дав старт серії із 30 масштабних щотижневих форумів у форматі діалогу з суспільством про життєво важливі для країни питання.
У березні організатори призупинили проведення заходів через локдаун у Києві. Поновили роботу щотижневі форуми із 11 травня.
Станом на 30 травня проведено дев’ять таких форумів.