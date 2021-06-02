Діти з усієї України провели в Києві акцію на підтримку захисників Вітчизни

Юні посли миру - представники від кожної області України та АР Крим - провели 1 червня на Володимирській гірці захід “Віримо. Надіємось. Любимо. Чекаємо!” на підтримку українських бійців.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, у заході, організованому благодійним фондом “Мрійники України”, участь узяли діти віком від 7 до 16 років, а відкрив його виконанням Гімну України співак Юрій Годо.

Діти привезли прапори своїх областей, де написали побажання, молитви та добрі слова, звернені до захисників, а також свої мрії - бачити Україну мирною, незалежною, у колі народів Європи. Вони розповіли, що ці прапори, зав'язані в один вузол, як Символ Єдності, передадуть на фронт разом із малюнками та листівками від школярів України.

Акція «Віримо. Надіємось. Любимо. Чекаємо!» в Києві / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

Кожна дитина виступила з підготовленими ними віршем чи піснею, а також невеликою промовою - словами подяки до тих, хто, ризикуючи життям чи навіть його ціною, захищає наше мирне небо.

“Я Сулейманов Анар, мені 13 років, звертаюся від усіх дітей Луганщини, які бачать війну на власні очі... Що я можу зробити для України? Я мрію стати пліч-о-пліч з моїм братом, Сулеймановим Айбіном, який навчається в Луганському військовому ліцеї. Як і він, я хочу стати на захист своєї Батьківщини... Я вірю, що наша Україна розквітне і над нею завжди буде мирне небо”, - сказав один із юних послів миру.

Для дітей виступили заслужена артистка України Александра Моне, композитори Артем Банар (з гурту "МенСаунд") та Назар Ільчишен, які створили пісні на слова переможців проєкту ChristmasDream, зокрема Марка Захаряна, який у 6 років написав дуже щирий вірш.

“Ми з Марком провели багато часу разом. Я був у Мелітополі, і ми стали близькими друзями. Ще я написав пісню на вірш Богдана Бойка, вийшла топова пісня, яку з радістю взяли на радіо. Діти пишуть про віру, про любов, про військових. Це дуже особливо — що діти в простих словах могли передати воїнам своє невеличке, але класне і цікаве послання, слова підбадьорення”, - розповів Банар.

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“Наша мета — спонукати дітей мріяти і реалізовувати свої великі мрії — не про велосипед чи айфон, а про своє призначення. Коли діти над цим замислюються, вони починають рухатись до мети і в них виходять гарні результати. Ми в цьому переконалися”, - розповіла керівник БФ “Мрійники України” Наталя Гінкул.

Вона зазначила, що пісні на слова дітей — переможців проєкту звучали в ефірі “Нашого радіо” (24 ефіри).

“Цьогоріч, у другому сезоні, наша тема - “Віра. Надія. Любов”, і ми мріємо, щоб він став ще потужнішим. А в минулому сезоні діти з усіх куточків України надіслали більше 400 віршів. Композитори на кращі з них створили сучасні пісні, які подобаються дітям. Спільна творчість заохочує до розвитку”, - підкреслила Наталя.

Вона додала, що торік їхній творчий проєкт інформаційно підтримали Міністерство освіти та науки, а також Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба, фінансово — Український культурний фонд та меценати.