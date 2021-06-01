Діти зіграли в футбол проти зірок естради в День захисту дітей

Вихованці школи фонду «Реал Мадрид» протистояли команді зірок «Маестро».

1-го червня, в День захисту дітей відбулася благодійна акція «Пишаюся тобою!», повідомляє спеціальний кореспондент Укрінформ. Вихованці соціально-спортивної школи фонду «Реал Мадрид» провели благодійний футбольний матч проти команди зірок української естради, клубом «Маестро».

«Сьогодні день захисту дітей і ми влаштували невеличке свято для наших героїв. Підтримати своїх дітей прийшли батьки. Цією акцією ми хочемо показати, що діти потребують підтримки від найрідніших. Через певні обставини не кожна дитина може почуватися повноцінною, але ми робимо все можлива, щоб дітки були щасливими й задоволеними», - сказав віце-президент соціально-спортивної школи фонду «Реал Мадрид» Тарас Герега.

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«У цього матчу є чудова ціль – направити дітей на шлях спорту. Таким напрямкам, як спорту, культурі, мистецтву варто приділяти більше уваги в нашій країні. Цей матч має стати стимулом для дітей. На жаль, у дворах діти перестали грати у футбол. Живе спілкування, живий спорт – це дуже важливо. Дітям бажаю мирного неба й здійснення всіх мрій», - сказав колишній міністр культури України і гравець «Маестро» Євген Ніщук.

У матчі проти дітей брали участь соліст гурту ТНМК Фоззі, реп-виконавець Yarmak, шоумен Андрій Джеджула й інші. Окрім них, привітати «винуватців» свята приїхали видатні українські спортсмени: Станіслав Медведенко, Сергій Нагорняк, Владислав Ващук й інші. За команду діток зіграв консул посольства Королівства Іспанії Родріго де ла Вінья Мулак.

«Добрий день, дуже прикро, що я не можу розмовляти українською! Хочу привітати Вас зі святом, хочу щоб ви запам’ятати: завжди треба поважати своїх вчителів, батьків і друзів», - сказав пан консул.

Команда естради перемогла дітей фонду «Реал Мадрид» з рахунком 1:0, а дітям опісля подарували м‘ячі з підписами зірок. Святковості заходу додали виступи дівчат-черлідерок Red Foxes: дівчатка виступали перед матчем і безпосередньо після його закінчення. На згадку про матч зіркам з клубу «Маестро» роздали пам’ятні нагороди.

Нагадаємо, соціально-спортивна школа фонду «Реал Мадрид» працює в Києві на базі трьох навчальних закладів. Вихованці школи – понад 200 хлопчиків та дівчат віком від 6 до 17 років із соціально незахищених родин. Вони забезпечені харчуванням, спортивним інвентарем та формою. Окрім тренувань із футболу та баскетболу, учні школи фонду «Реал Мадрид» мають можливість поглиблювати шкільне навчання та вивчати іноземні мови.