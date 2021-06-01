«Забавки у кримінальний процес»: Венедіктова пояснила, чому затягується справа Кирила Тлявова

Генпрокурор Ірина Венедіктова запевняє, що цікавилася ходом розслідування справи про вбивство п’ятирічного хлопчика Кирила Тлявова щотижня.

Про це вона сказала у коментарі журналістам після спільної наради керівників правоохоронних органів щодо протидії дитячої злочинності і захисту прав дітей, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Справа Кирила Тлявова. Я за нею пильную щотижня і сказати, що хтось її затягує з точки зору держави, я не можу», - сказала вона.

На думку генпрокурора, справа Кирила Тлявова є справою, яка демонструє правосуддя і стан справ в країні.

За словами Венедіктової, в судах справи просуваються достатньо швидко, але чинний КПК дозволяє затягувати процес.

«Ці забавки у кримінальний процес дратують всіх. Але поки ми не перепишемо правила, ми не зрушимо», - резюмувала вона.

Як повідомляв Укрінформ, 3 червня 2019 року п'ятирічний Кирило Тлявов із Переяслава-Хмельницького Київської області помер у лікарні від вогнепального поранення в голову, якого зазнав 31 травня.

Невдовзі були затримані працівники Переяслав-Хмельницького відділу поліції Володимир Петровець та Іван Приходько, які, перебуваючи у стані алкогольного сп‘яніння, як стверджували свідки, влаштували стрілянину по пляшках. В результаті куля влучила у хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Голосіївський районний суд Києва 4 червня 2020 року обрав їм запобіжні заходи - тримання під вартою без можливості внесення застави.

Під час досудового розслідування було встановлено, що на місці злочину під час стрілянини перебували ще двоє осіб. Одній із них ДБР також оголосило підозру. Інший - неповнолітній хлопець.

Один з експоліцейських дотепер перебуває під вартою без визначення розміру застави. Двох ще торік, після внесення застави, з-під варти звільнено. Неповнолітній перебуває під наглядом матері, запобіжний захід для нього - особисте зобов’язання.

Вже відбулося 30 судових засідань. На них досліджено письмові докази, зокрема протоколи оглядів місця подій, протоколи обшуків, слідчих експериментів, висновки судових експертиз, а також речові докази. Допитані свідки сторін, у тому числі діти, які були поряд з хлопчиком того дня.

Наступні судові засідання призначені на 2, 7 та 8 червня. Заплановано допити судових експертів та вирішення питання щодо продовження строку дії запобіжного заходу стосовно обвинувачених, повідомила генпрокурор.