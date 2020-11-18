Суд у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова дослідить письмові докази - Венедіктова

У Переяслав-Хмельницькому міськрайонному суді 18 листопада проходить чергове засідання у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова, на якому досліджуватимуться письмові докази.

Про це повідомила у Фейсбуці Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, передає Укрінформ.

"У Переяслав-Хмельницькому міськрайонному суді ... розпочалось чергове засідання, де будуть досліджуватись письмові докази. Дякувати суддям, слухання у цій резонансній справі призначені на три дні поспіль", - зауважила вона.

Як нагадала Генпрокурор, за той час, що суд розглядає цю справу, відбулося 18 засідань, на яких розглянуті протоколи оглядів місця подій і обшуків, фототаблиці та відеозаписи до них, процесуальні документи, протоколи слідчих експериментів та додатки, висновки судових експертиз.

Венедіктова додала, що тримає на контролі публічне обвинувачення у цій справі.

"Ми сподіваємось, що пандемія та інші обставини не завадять вже цього року ухвалити справедливі вироки в цій чутливій для суспільства справі", - зазначила вона.

Як повідомлялося, 3 червня 2019 року п'ятирічний Кирило Тлявов із Переяслава-Хмельницького Київської області помер у лікарні від вогнепального поранення в голову, якого зазнав 31 травня.

Невдовзі були затримані працівники Переяслав-Хмельницького відділу поліції Володимир Петровець та Іван Приходько, які, перебуваючи у стані алкогольного сп‘яніння, як стверджували свідки, влаштували стрілянину по пляшках.

Голосіївський районний суд Києва 4 червня 2020 року обрав їм запобіжні заходи - тримання під вартою без можливості внесення застави.

Під час досудового розслідування було встановлено, що на місці злочину під час стрілянини перебували ще двоє цивільних осіб. Одній із них ДБР 18 липня також оголосило підозру. Інший - неповнолітній хлопець.

На початку березня 2020 року інспектор та цивільний, які обвинувачуються в хуліганстві та незаконному поводженні зі зброєю, були звільнені з-під варти після внесення застави з покладенням на них обов’язків. Неповнолітній перебуває під наглядом матері.

Наразі під вартою залишається обвинувачений у вбивстві через необережність колишній поліцейський, якому суд продовжив запобіжний захід.

З кінця грудня 2019 року справа слухається в суді.