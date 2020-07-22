Вбивство Кирила Тлявова: у “Голосі” заявляють, що захист відкидає докази через помилки слідчих

Заступник голови політичної партії “Голос” Інна Совсун заявляє, що через неякісну роботу слідчих зі справи про вбивство п'ятирічного Кирила Тлявова вилучають ключові докази.

Про це вона сказала у коментарі журналістам за результатами початку судового засідання, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Зараз суд досліджує докази. Захист відкидає майже всі докази, включаючи біологічні експертизи і відбір біологічних зразків, а також слідчі експерименти – через помилки, які зробили слідчі під час слідчих дій. Тобто через неякісну роботу слідчих зараз зі справи викидають ключові докази. Прокуратура також не може пояснити, чому були допущені такі помилки. Відповідно, вони теж несуть за це відповідальність”, - зауважила Совсун.

Вона звернула увагу на те, що коли готуються матеріали до суду, саме прокурор відповідає за їх законність. Тобто прокурор має перевіряти кожен документ – чи правильно все оформлено, чи правильно відібрано пояснення, чи правильно зібрані докази. “Це означає, що коли прокурори області відправляли документи до суду, вони або не перевірили, або, знаючи, що вони зібрані з помилками, зрозуміли, що суд їх просто не прийме і, відповідно, справа розвалиться”, - додала депутат.

Як повідомляв Укрінформ, 3 червня 2019 року п'ятирічний Кирило Тлявов із Переяслава-Хмельницького Київської області помер у лікарні від вогнепального поранення в голову, якого зазнав 31 травня.

Спочатку поліція заявляла, що хлопчик під час прогулянки упав і вдарився головою об камінь. Проте під час операції у нього виявили вогнепальне поранення голови.

Невдовзі були затримані працівники Переяслав-Хмельницького відділу поліції Володимир Петровець та Іван Приходько, які, перебуваючи у стані алкогольного сп‘яніння, як стверджували свідки, влаштували стрілянину по пляшках.

Голосіївський районний суд Києва 4 червня 2020 року обрав їм запобіжні заходи - тримання під вартою без можливості внесення застави.

Під час досудового розслідування було встановлено, що на місці злочину під час стрілянини перебували ще двоє цивільних осіб. Одній із них ДБР 18 липня також оголосило підозру. Інший - неповнолітній хлопець.

На початку березня 2020 року двох підозрюваних у вбивстві хлопчика випустили із СІЗО під заставу. Наразі під вартою залишився один підозрюваний - колишній поліцейський Іван Приходько, якому суд продовжив запобіжний захід Неповнолітній переданий під нагляд матері.

З кінця грудня 2019 року справа слухається в суді.

Фото: Повага