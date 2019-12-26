Вбивство 5-річного Кирила Тлявова: адвокат домігся відводу судді

Перяславський районний суд на підготовчому засіданні у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова задовольнив клопотання адвоката одного з підозрюваних про відвід судді.

Про це повідомляє hromadske.

"Суд у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова задовольнив клопотання адвоката підозрюваного, колишнього поліцейського Івана Приходька, Віктора Чевгуза про відвід судді Ярослави Керекези", - йдеться у повідомленні.

Водночас, прокурор Сергій Самчук назвав таке рішення безпідставним і таким, що затягує розгляд справи.

26 грудня у Переяславському районному суді розпочалося підготовче засідання у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова. Зазначається, що до зали суду із СІЗО привезли підозрюваних Володимира Петровця, Івана Приходька та Дмитра Кривошея. Ще один неповнолітній підозрюваний, який перебуває під нічним домашнім арештом, прийшов до суду у супроводі матері.

Як повідомляв Укрінформ, п'ятирічний Кирило Тлявов із Переяслава-Хмельницького Київської області помер 3 червня у лікарні від вогнепального поранення в голову, якого зазнав 31 травня.

Спочатку поліція заявляла, що хлопчик під час прогулянки упав і вдарився головою об камінь. Проте під час операції у нього виявили вогнепальне поранення голови.

Невдовзі були затримані працівники Переяслав-Хмельницького відділу поліції Володимир Петровець та Іван Приходько, які, перебуваючи у стані алкогольного сп‘яніння, як стверджували свідки, стрілянли по пляшках.

Голосіївський районний суд Києва 4 червня обрав їм запобіжні заходи - тримання під вартою без можливості внесення застави.

Під час досудового розслідування встановлено, що на місці злочину під час стрілянини перебували ще двоє цивільних осіб. Одній із них ДБР 18 липня також оголосило підозру.

За даними розслідування ДБР, у хлопчика влучила куля, що зрикошетила.

Одному з правоохоронців оголошено підозру в убивстві, вчиненому з необережності.