У Кирила Тлявова влучила “рикошетна” куля — ДБР

Відстань між інспектором поліції, який стріляв по пляшках, і 5-річним Кирилом Тлявовим була 80 метрів.

Про це на брифінгу, розповідаючи хронологію подій, повідомив директор ДБР Роман Труба, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Відстань між ним і хлопчиком була 80 метрів”, - зазначив Труба.

Він повідомив, що слідством було встановлено наступну хронологію подій: 31 травня з 13:00 по 15:45 всі четверо осіб, яким оголошено остаточні підозри у цій справі, перебували на подвір'ї будинку поліцейського, вживали спиртні напої та завчасно домовилися про постріли із вогнепальної зброї кулями калібру 5,6 мм по заздалегідь підготовленим предметам.

Очільник ДБР підкреслив, що кожен з них знав, що місцевість, на якій вони знаходилися, прострілюється і на відстані польоту кулі можуть перебувати люди.

“В цей час на відстані 80 метрів від подвір’я знаходилося 4 дітей, один з яких — 5-річний Кирило. О 15:36 інспектор поліції вистрілив по мішені, яка знаходилася на траєкторії між двома будинками, куля пролетіла 52 метри, вцілила у вершину каменю, здійснила рикошет, пролетіла ще 33 метри і влучила в голову хлопчика”, - зазначив Труба.

За його словами, інспектор поліції стріляв по мішені, яку встановили перед лісопосадкою, не бачив будинків за лісопосадкою, і не бачив дітей. “Але він усвідомлював, що стріляє з вогнепальної зброї і усвідомлював, що порушує закон, і він міг припустити, що внаслідок його дій могли постраждати інші люди”, - наголосив він.

Він нагадав, що о 16:00 Кирило був доставлений до райлікарні, але лікарі виявили кулю лише о 23:30.

“Підозрювані не знали, що влучили в дитину, і поїхали розважатися, в тому числі, і в нічних закладах. О четвертій годині ранку, вже 1 червня, вони були доставлені до відділу поліції, було відкрито кримінальне провадження, і лише о 13:30 це провадження було скероване за підслідністю в ДБР”, - повідомив Труба.

За його словами, хронологія цих подій була відтворена завдяки проведенню комплексної балістично-медичної ситуативної експертизи та інших експертиз, слідчих експериментів, а також проведенню допитів підозрюваних.

“Допити і результати всіх експертиз доводять, що дитина була вбита кулею, яка випущена зі зброї з відстані 80 метрів, о 15:36 і зробив це інспектор поліції”, - підсумував Труба.

Як повідомляв Укрінформ, п'ятирічний Кирило Тлявов із Переяслава-Хмельницького Київської області помер 3 червня у лікарні від вогнепального поранення в голову, якого зазнав 31 травня.

Спочатку поліція інформувала, що під час прогулянки хлопчик упав і вдарився головою об камінь. Проте під час операції у нього виявили вогнепальне поранення голови.

Невдовзі були затримані працівники Переяслав-Хмельницького відділу поліції Володимир Петровець та Іван Приходько, які, перебуваючи у стані алкогольного сп‘яніння, як стверджували свідки, влаштували стрілянину по пляшках.

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Голосіївський районний суд Києва 4 червня обрав їм запобіжні заходи - тримання під вартою без можливості внесення застави.

Досудове розслідування встановило, що на місці злочину під час стрілянини перебували ще двоє цивільних осіб. Одній із них ДБР 18 липня також оголосило підозру.

17 вересня Труба обіцяв, що досудове розслідування у справі про вбивство Кирила Тлявова буде завершено за 1-2 місяці.