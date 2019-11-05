Поліцейському оголосили підозру у вбивстві Кирила Тлявова

У рамках розслідування кримінального провадження щодо загибелі 5-річного Кирила Тлявова на Київщині оголошено підозри 4 особам, і одному з них — поліцейському — у вбивстві з необережності.

Про це на брифінгу повідомив директор ДБР Роман Труба, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У вбивстві Кирила Тлявова оголошено підозри 4 особам, і лише одному з правоохоронців оголошено вбивство, вчинене з необережності. На жаль я прізвищ не називаю”, - сказав Труба.

Він уточнив, що ці підозри — остаточні, їх було оголошено у вівторок, 5 листопада.

“Учасниками цих подій було 3 дорослих людей, з яких 2 — це правоохоронці, інспектор, а також поліцейський Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Нацполіції в Київській області. Четвертий — це неповнолітній, а саме — 16 — річний хлопець, син поліцейського”, - уточнив директор ДБР.

За його словами, у вівторок інспектору поліції оголошено підозру у вбивстві, вчиненому через необережність.

“Окрім цього, всім чотирьом учасникам цих подій було оголошено остаточні підозри у наступних злочинах: грубе порушення громадського порядку, яке супроводжувалося особливою зухвалістю, вчинене групою осіб, з використанням вогнепальної зброї, а також в зберіганні вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу”, - зазначив він.

Він зазначив, що досудове розслідування по цій справі тривало 5 місяців.

“(У рамках розслідування було проведено - ред.) 20 експертиз, 53 допити свідків і підозрюваних, 41 обшук, 66 негласних слідчих розшукових дій, 9 оглядів місця події”, - додав Труба.

Директор Держбюро розслідувань додав, що зброю, із якої було поранено 5-річного Кирила Тлявова, слідчі не знайшли, хоча до цього було докладено значних зусиль.

Зокрема, слідчими було отримано матеріали з усіх відеокамер міста, для того, щоб знайти зброю, а також було проведено огляди та обстеження всіх закинутих будівель і всіх водойм.

Труба не назвав прізвища поліцейського, якому оголошено підозру у вбивстві з необережності.

Водночас, ЗМІ повідомлять, що слідство вважає, що смертельний постріл зробив Іван Приходько.

Як повідомляв Укрінформ, п'ятирічний Кирило Тлявов із Переяслава-Хмельницького Київської області помер 3 червня у лікарні від вогнепального поранення в голову, якого зазнав 31 травня.

Спочатку поліція інформувала, що під час прогулянки хлопчик упав і вдарився головою об камінь. Проте під час операції у нього виявили вогнепальне поранення голови.

Невдовзі були затримані працівники Переяслав-Хмельницького відділу поліції Володимир Петровець та Іван Приходько, які, перебуваючи у стані алкогольного сп‘яніння, як стверджували свідки, влаштували стрілянину по пляшках.

Голосіївський районний суд Києва 4 червня обрав їм запобіжні заходи - тримання під вартою без можливості внесення застави.

Досудове розслідування встановило, що на місці злочину під час стрілянини перебували ще двоє цивільних осіб. Одній із них ДБР 18 липня також оголосило підозру.

17 вересня Труба обіцяв, що досудове розслідування у справі про вбивство Кирила Тлявова буде завершено за 1-2 місяці.