У справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова призначили ще одну експертизу

Підозру у кримінальному провадженні щодо можливого неналежного надання медичної допомоги 5-річному Кирилу Тлявову після вогнепального поранення ще нікому не оголошено.

Про це в інтерв’ю Цензор.нет заявив заступник глави Нацполіції - начальник Головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкірідзе.

“Поки що нікому (не пред'являлася підозра — ред.). Кримінальне провадження відкрито за фактом неналежного надання медичної допомоги, це ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу. Внесла це провадження прокуратура і визначила підслідність за Нацполіцією на етапі, коли було змінено підслідність по загибелі хлопчика, за ДБР”, - сказав Цуцкірідзе.

'Він додав, що наразі у цій справі призначено комплексну судово-медичну експертизу, “тому що тільки спеціалісти можуть сказати, яким чином – належним чи неналежним – надавалася допомога”.

“Буквально на тому тижні, в кінці, прийшло клопотання від експерта: надайте нам оригінали медичних документів. А ці всі документи знаходяться в кримінальному провадженні, яке розслідує ДБР. Тобто, ми не можемо надати. Зараз я буду ініціювати питання, щоб змінили підслідність, і ми не робили тимчасових доступів, не вилучали документи на ознайомлення експерту. Було б логічно, щоб ДБР проводило комплексно розслідування, з огляду на усі обставини цієї справи”, - зазначив Цуцкірідзе.

Раніше директор ДБР Роман Труба заявив, що слідчі ДБР внесли до ЄРДР відомості щодо можливого неналежного надання медичної допомоги працівниками медичних установ 5-річному Кирилу. Розслідує провадження Нацполіція.

Як повідомляв Укрінформ, п'ятирічний Кирило Тлявов із Переяслава-Хмельницького Київської області помер 3 червня у лікарні від вогнепального поранення в голову, якого зазнав 31 травня.

Спочатку поліція інформувала, що під час прогулянки хлопчик упав і вдарився головою об камінь. Проте під час операції у нього виявили вогнепальне поранення голови.

Невдовзі були затримані працівники Переяслав-Хмельницького відділу поліції Володимир Петровець та Іван Приходько, які, перебуваючи у стані алкогольного сп‘яніння, як стверджували свідки, влаштували стрілянину по пляшках.

Голосіївський районний суд Києва 4 червня обрав їм запобіжні заходи - тримання під вартою без можливості внесення застави.

Під час досудового розслідування встановлено, що на місці злочину під час стрілянини перебували ще двоє цивільних осіб. Одній із них ДБР 18 липня також оголосило підозру.

17 вересня Труба повідомив, що впродовж 1-2 місяців оголосить про завершення досудового розслідування у справі про вбивства п'ятирічного Кирила Тлявова.