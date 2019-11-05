Убивство 5-річного Кирила Тлявова: слідчі зброю так і не знайшли

Слідчі не знайшли зброї, із якої було зроблено постріл, внаслідок якого загинув на Київщині 5-річний Кирило Тлявов.

Про це на брифінгу поінформував директор Державного бюро розслідувань Роман Труба, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми не знайшли зброї, хоча для цього було зроблено все можливе і неможливе", - заявив Труба.

За його словами, водолази ретельно дослідили кожну водойму, яка є в населеному пункті, а також поблизу нього. "Під час цього обстеження знайшли зброю, яку довго шукали наші колеги-правоохоронці по іншому кримінальному провадженню", - зазначив директор ДБР.

Водночас Труба переконує, що відсутність зброї у справі про вбивство 5-річного хлопчика не впливає на результати розслідування.

Як повідомляв Укрінформ, п'ятирічний Кирило Тлявов із Переяслава-Хмельницького Київської області помер 3 червня у лікарні від вогнепального поранення в голову, якого зазнав 31 травня.

Спочатку поліція заявляла, що хлопчик під час прогулянки упав і вдарився головою об камінь. Проте під час операції у нього виявили вогнепальне поранення голови.

Невдовзі були затримані працівники Переяслав-Хмельницького відділу поліції Володимир Петровець та Іван Приходько, які, перебуваючи у стані алкогольного сп‘яніння, як стверджували свідки, влаштували стрілянину по пляшках.

Голосіївський районний суд Києва 4 червня обрав їм запобіжні заходи - тримання під вартою без можливості внесення застави.

Під час досудового розслідування встановлено, що на місці злочину під час стрілянини перебували ще двоє цивільних осіб. Одній із них ДБР 18 липня також оголосило підозру.

17 вересня Труба повідомив, що впродовж 1-2 місяців оголосить про завершення досудового розслідування у справі про вбивства п'ятирічного Кирила Тлявова.