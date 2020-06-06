Вбивство Тлявова: суд проситимуть продовжити арешт обвинуваченим

Наступні судові засідання у справі загиблого в Переяслав-Хмельницькому 5-річного Кирила Тлявова призначено на 18 та ‪19 червня, на них заплановано дослідити протоколи слідчих експериментів.

Про це у відеозверенні повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"Наступне судове засідання призначено на 18 та ‪19 червня 2020 року. В їх ході заплановано, зокрема, дослідити протоколи слідчих експериментів. Також прокурором підготовлено клопотання про продовження строку тримання під вартою поліцейському та продовження дії обов’язків, покладених судом на інших обвинувачених», - зазначила вона.

Венедіктова наголосила, що «встановлення справедливості щодо маленького Кирила – справа честі для всієї системи кримінальної юстиції".

За її словами, настав час "виправляти недоліки і прорахунки в діяльності правоохоронних та інших державних органів, щоб запобігати злочинам, які спричиняють недовіру суспільства до всієї системи".

Як повідомляв Укрінформ, 3 червня 2019 року п'ятирічний Кирило Тлявов із Переяслава-Хмельницького Київської області помер у лікарні від вогнепального поранення в голову, якого зазнав 31 травня.

Спочатку поліція заявляла, що хлопчик під час прогулянки упав і вдарився головою об камінь. Проте під час операції у нього виявили вогнепальне поранення голови.

Невдовзі були затримані працівники Переяслав-Хмельницького відділу поліції Володимир Петровець та Іван Приходько, які, перебуваючи у стані алкогольного сп‘яніння, як стверджували свідки, влаштували стрілянину по пляшках.

Голосіївський районний суд Києва 4 червня 2020 року обрав їм запобіжні заходи - тримання під вартою без можливості внесення застави.

Під час досудового розслідування було встановлено, що на місці злочину під час стрілянини перебували ще двоє цивільних осіб. Одній із них ДБР 18 липня також оголосило підозру. Інший - неповнолітній хлопець.

На початку березня 2020 року двох підозрюваних у вбивстві хлопчика випустили із СІЗО під заставу. Наразі під вартою залишився один підозрюваний - колишній поліцейський Іван Приходько, якому суд продовжив запобіжний захід до 26 червня. Неповнолітній переданий під нагляд матері.

Із кінця грудня 2019 року справа слухається в суді.