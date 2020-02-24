Суд залишив під вартою трьох підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова
Про це повідомляє hromadske.
"Переяславський районний суд 24 лютого продовжив запобіжний захід трьом підозрюваним у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова — колишнім поліцейським Володимиру Петровцю, Івану Приходьку та цивільному Дмитру Кривошею. Їх залишили під вартою ще на 2 місяці", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, суд залишив без альтернативи запобіжний захід Приходьку, а Петровцю та Кривошею надав можливість внесення застави у розмірі 273 тисяч гривень.
Ще одному підозрюваному — неповнолітньому сину Петровця — суд продовжив запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Як повідомляв Укрінформ, п'ятирічний Кирило Тлявов із Переяслава-Хмельницького Київської області помер 3 червня 2019 року у лікарні від вогнепального поранення в голову, якого зазнав 31 травня.
Спочатку поліція повідомила, що хлопчик під час прогулянки впав і вдарився головою об камінь. Проте під час операції у нього виявили вогнепальне поранення голови.
Невдовзі були затримані працівники Переяслав-Хмельницького відділу поліції Володимир Петровець та Іван Приходько, які, перебуваючи у стані алкогольного сп‘яніння, стріляли по пляшках неподалік від місця, де гуляв хлопчик, коли в нього влучила куля.
Голосіївський районний суд Києва 4 червня обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
Під час досудового розслідування встановлено, що на місці злочину під час стрілянини перебували ще двоє цивільних. Одному з них ДБР 18 липня також оголосило підозру.
За даними розслідування ДБР, у хлопчика влучила куля, що зрикошетила.
Одному з правоохоронців оголошено підозру в убивстві, вчиненому з необережності.